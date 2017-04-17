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https://sport.mail.ru/news/tennis/29450832/
17 апреля 2017, 9:59 | Теннис | GoTennis.ru

Рейтинг WTA. Барбора Стрыкова поднялась на 17-ю строчку

По итогам минувшей недели в Топ-20 рейтинга WTA не произошло почти никаких изменений. Только чешка Барбора Стрыкова смогла подняться на 17-ю строчку мировой классификации, сместив австралийку Саманту Стосур.

По итогам минувшей недели в Топ-20 рейтинга WTA не произошло почти никаких изменений. Только чешка <span class=error>Барбора</span> <span class=error>Стрыкова</span> смогла подняться на 17-ю строчку мировой классификации сместив австралийку <span class=error>Саманту</span> <span class=error>Стосур</span>. Увеличить
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Лидером рейтинга остаётся немка Анжелик Кербер. Вторую и третью строчку занимают американка Серена Уильямс и чешка Каролина Плишкова соответственно.

Рейтинг WTA. Версия от 17 апреля 2017 года.

1. (1) Анжелик Кербер (Германия) — 7.335 очков.

2. (2) Серена Уильямс (США) — 7.010.

3. (3) Каролина Плишкова (Чехия) — 6.020.

4. (4) Доминика Цибулкова (Словакия) — 5.065.

5. (5) Симона Халеп (Румыния) — 5.022.

6. (6) Гарбин Мугуруса (Испания) — 4.790.

7. (7) Йоханна Конта (Великобритания) — 4.330.
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