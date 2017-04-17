Рейтинг WTA. Барбора Стрыкова поднялась на 17-ю строчку
По итогам минувшей недели в Топ-20 рейтинга WTA не произошло почти никаких изменений. Только чешка Барбора Стрыкова смогла подняться на 17-ю строчку мировой классификации, сместив австралийку Саманту Стосур.
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Лидером рейтинга остаётся немка Анжелик Кербер. Вторую и третью строчку занимают американка Серена Уильямс и чешка Каролина Плишкова соответственно.
Рейтинг WTA. Версия от 17 апреля 2017 года.
1. (1) Анжелик Кербер (Германия) — 7.335 очков.
2. (2) Серена Уильямс (США) — 7.010.
3. (3) Каролина Плишкова (Чехия) — 6.020.
4. (4) Доминика Цибулкова (Словакия) — 5.065.
5. (5) Симона Халеп (Румыния) — 5.022.
6. (6) Гарбин Мугуруса (Испания) — 4.790.
7. (7) Йоханна Конта (Великобритания) — 4.330.
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