Рейтинг АТП. Владимир Игнатик поднялся на 149-е место, Илья Ивашко — 179-й
Британец Энди Маррей сохранил лидерство в обновленном рейтинге АТП. Кей Нисикори поднялся на пятую позицию, а на седьмую опустился Рафаэль Надаль. Белорус Владимир Игнатик расположился на 149-й позиции.
Рейтинг АТП. 17 апреля
1 (1). Энди Маррей (Великобритания) — 11600
2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 7905
3 (3). Станислас Вавринка (Швейцария) — 5605
4 (4). Роджер Федерер (Швейцария) — 5125
5 (7). Кей Нисикори (Япония) — 4310
6 (6). Милош Раонич (Канада) — 4165
7 (5). Рафаэль Надаль (Испания) — 3735
8 (8). Марин Чилич (Хорватия) — 3385
9 (9). Доминик Тим (Австрия) — 3385
10 (10).
149 (150). ВЛАДИМИР ИГНАТИК (БЕЛАРУСЬ) — 400…
179 (170). ИЛЬЯ ИВАШКО (БЕЛАРУСЬ) — 310…
265 (265). ЕГОР ГЕРАСИМОВ (БЕЛАРУСЬ) — 190…
366 (363). ДМИТРИЙ ЖИРМОНТ (БЕЛАРУСЬ) — 128…
415 (411). ЯРОСЛАВ ШИЛО (БЕЛАРУСЬ) — 102…
545 (546). МАКСИМ ДУБАРЕНКО (БЕЛАРУСЬ) — 59….
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