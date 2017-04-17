Ольга Говорцова победила на турнире в США, Александра Саснович вошла в топ-100 рейтинга WTA
17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Ольга Говорцова стала победительницей турнира в американском Индиан Харбор Бич (призовой фонд — $80 тыс.), сообщает корреспондент БЕЛТА.
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В решающем поединке Ольга Говорцова обыграла представительницу США Аманду Анисимову — 6:3, 4:6, 6:3. Благодаря этому успеху Ольга Говорцова поднялась с 190-го на 147-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Еще одна белоруска Александра Саснович, дошедшая до полуфинала престижного турнира в швейцарском Биле, вошла в первую сотню мирового рейтинга, поднявшись с 108-й на 96-ю позицию. Улучшили свои позиции в рейтинге WTA еще две белорусские теннисистки — Арина Соболенко занимает сейчас 125-е место, Вера Лапко находится на 241-й строке.
В ближайшие выходные дни белорусские теннисистки примут участие в полуфинальном матче Кубка Федерации против команды Швейцарии, который пройдет на корте минской «Чижовка-Арены».
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