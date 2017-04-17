Перальта и Себальос победили в парном финале теннисного турнира в Хьюстоне
МОСКВА, 17 апр —
Р-Спорт. Чилиец Хулио Перальта и аргентинец Орасио Себальос победили в парном финале теннисного турнира в Хьюстоне (США), призовой фонд которого превышает 535 тысяч долларов.
Перальта и Себальос, посеянные под четвертым номером, в финале обыграли немца Дастина Брауна и американца Франсиса Тьяфо со счетом 4:6, 7:5, 10:6. Матч продолжался 1 час 37 минут.
Для Перальты этот титул АТР в парном разряде тал четвертым в карьере, для Себальоса — седьмым. Совместно теннисисты завоевали четыре трофея.
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