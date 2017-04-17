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https://sport.mail.ru/news/tennis/29450201/
17 апреля 2017, 8:53 | Теннис | Р-Спорт

Перальта и Себальос победили в парном финале теннисного турнира в Хьюстоне

МОСКВА, 17 апр — Р-Спорт. Чилиец Хулио Перальта и аргентинец Орасио Себальос победили в парном финале теннисного турнира в Хьюстоне (США), призовой фонд которого превышает 535 тысяч долларов.

Перальта и Себальос, посеянные под четвертым номером, в финале обыграли немца Дастина Брауна и американца Франсиса Тьяфо со счетом 4:6, 7:5, 10:6. Матч продолжался 1 час 37 минут.

Для Перальты этот титул АТР в парном разряде тал четвертым в карьере, для Себальоса — седьмым. Совместно теннисисты завоевали четыре трофея.
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