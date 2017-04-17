В ITF заявили, что были не в курсе употребления мельдония Шараповой
МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Международная федерация тенниса (ITF) выступила с заявлением, в котором утверждается, что в организации не знали о применении россиянкой Марией Шараповой запрещенного вещества мельдония до тех пор, пока не стало известно о положительном допинг- тесте спортсменки. Текст заявления приводит Sky Sports.
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Ранее пятикратная победительница турниров Большого шлема Шарапова раскритиковала Международную федерацию тенниса за то, что ее не предупредили о внесении мельдония в список запрещенных веществ.
«ITF не знала об использовании Шараповой мельдония вплоть до
Шарапова была дисквалифицирована Международной федерацией тенниса в июне 2016 на два года за употребление мельдония. Позднее Спортивный арбитражный суд в Лозанне сократил срок наказания, и Шарапова получила право вернуться на корт 26 апреля нынешнего года.
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