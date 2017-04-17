Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/29449517/
17 апреля 2017, 8:31 | Теннис | ТАСС

В ITF заявили, что были не в курсе употребления мельдония Шараповой

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Международная федерация тенниса (ITF) выступила с заявлением, в котором утверждается, что в организации не знали о применении россиянкой Марией Шараповой запрещенного вещества мельдония до тех пор, пока не стало известно о положительном допинг- тесте спортсменки. Текст заявления приводит Sky Sports.

<em>МОСКВА 17 апреля. /ТАСС/. </em>Международная федерация тенниса (ITF) выступила с заявлением в котором утверждается что в организации не знали о применении россиянкой Марией <span class=error>Шараповой</span> запрещенного вещества <span class=error>мельдония</span> до тех пор пока не стало известно о положительном допинг- тесте спортсменки. Текст заявления приводит Sky Sports. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ранее пятикратная победительница турниров Большого шлема Шарапова раскритиковала Международную федерацию тенниса за то, что ее не предупредили о внесении мельдония в список запрещенных веществ.

«ITF не знала об использовании Шараповой мельдония вплоть до допинг-теста, который оказался положительным, — сказано в сообщении. — Мельдоний был частью мониторинговой программы WADA до его внесения в список запрещенных веществ в 2016 году. Все результаты анализов по этой программе были анонимными. Уже после этого Шарапова сдала тест, который дал положительный результат».

Шарапова была дисквалифицирована Международной федерацией тенниса в июне 2016 на два года за употребление мельдония. Позднее Спортивный арбитражный суд в Лозанне сократил срок наказания, и Шарапова получила право вернуться на корт 26 апреля нынешнего года.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Ольга Говорцова победила на турнире в США, Александра Саснович вошла в топ-100 рейтинга WTA

Ольга Говорцова победила на турнире в США, Александра Саснович вошла в топ-100 рейтинга WTA

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Ольга Говорцова стала победительницей турнира в американском Индиан Харбор Бич (призовой фонд — $80 тыс.), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Еще 7 новостей  Все новости
17 апреля

Большой шаг к чемпионству: футболисты "Спартака" обыграли "Зенит"

Питерский дубль: сезон КХЛ завершился победой СКА

В ITF заявили, что были не в курсе употребления мельдония Шараповой