В ITF заявили, что были не в курсе употребления мельдония Шараповой

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Ранее пятикратная победительница турниров Большого шлема Шарапова раскритиковала Международную федерацию тенниса за то, что ее не предупредили о внесении мельдония в список запрещенных веществ.

«ITF не знала об использовании Шараповой мельдония вплоть до допинг-теста, который оказался положительным, — сказано в сообщении. — Мельдоний был частью мониторинговой программы WADA до его внесения в список запрещенных веществ в 2016 году. Все результаты анализов по этой программе были анонимными. Уже после этого Шарапова сдала тест, который дал положительный результат».

Шарапова была дисквалифицирована Международной федерацией тенниса в июне 2016 на два года за употребление мельдония. Позднее Спортивный арбитражный суд в Лозанне сократил срок наказания, и Шарапова получила право вернуться на корт 26 апреля нынешнего года.