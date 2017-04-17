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https://sport.mail.ru/news/tennis/29448530/
17 апреля 2017, 1:15 | Теннис | Р-Спорт

Американец Джонсон обыграл бразильца Беллуччи в финале теннисного турнира в Хьюстоне

Американец Стив Джонсон обыграл Томаса Беллуччи из Бразилии в финале теннисного турнира в Хьюстоне, призовой фонд которого превышает 535 тысяч долларов.

Четвертая ракетка турнира Джонсон обыграл обладателя восьмого номера посева Беллуччи со счетом 6:4, 4:6, 7:6 (7:5). Соперники провели на корте 2 часа 25 минут.

Для 27-летнего Джонсона этот титул стал вторым в карьере на турнирах ATP в одиночном разряде.
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