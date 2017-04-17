Американец Джонсон обыграл бразильца Беллуччи в финале теннисного турнира в Хьюстоне
Американец Стив Джонсон обыграл Томаса Беллуччи из Бразилии в финале теннисного турнира в Хьюстоне, призовой фонд которого превышает 535 тысяч долларов.
Четвертая ракетка турнира Джонсон обыграл обладателя восьмого номера посева Беллуччи со счетом 6:4, 4:6, 7:6 (7:5). Соперники провели на корте 2 часа 25 минут.
Для 27-летнего Джонсона этот титул стал вторым в карьере на турнирах ATP в одиночном разряде.
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