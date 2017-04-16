Вондроушова: Я играла всё лучше и лучше с каждым матчем, и очень счастлива
17-летняя чешка Маркета Вондроушова, пробившаяся в основную сетку соревнований в Биле через квалификацию, поделилась впечатлениями от завоевания первого титула WTA в карьере.
«Это самая большая победа в моей карьере, потому что я в основном играла небольшие турниры ITF. Это был один из моих первых больших турниров, к тому же, большую часть прошлого сезона я играла с травмой левого локтя? и мне приходилось очень много тренироваться, чтобы лучше двигаться на корте. Сейчас я играю очень хорошо! Здесь я играла всё лучше и лучше с каждым матчем, и очень счастлива завоевать титул», — приводит слова Вондроушовой официальный сайт WTA.
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