Вондроушова: Я играла всё лучше и лучше с каждым матчем, и очень счастлива

«Это самая большая победа в моей карьере, потому что я в основном играла небольшие турниры ITF. Это был один из моих первых больших турниров, к тому же, большую часть прошлого сезона я играла с травмой левого локтя? и мне приходилось очень много тренироваться, чтобы лучше двигаться на корте. Сейчас я играю очень хорошо! Здесь я играла всё лучше и лучше с каждым матчем, и очень счастлива завоевать титул», — приводит слова Вондроушовой официальный сайт WTA.