Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/29447632/
16 апреля 2017, 21:56 | Теннис | Чемпионат.com

Вондроушова: Я играла всё лучше и лучше с каждым матчем, и очень счастлива

17-летняя чешка Маркета Вондроушова, пробившаяся в основную сетку соревнований в Биле через квалификацию, поделилась впечатлениями от завоевания первого титула WTA в карьере.

«Это самая большая победа в моей карьере, потому что я в основном играла небольшие турниры ITF. Это был один из моих первых больших турниров, к тому же, большую часть прошлого сезона я играла с травмой левого локтя? и мне приходилось очень много тренироваться, чтобы лучше двигаться на корте. Сейчас я играю очень хорошо! Здесь я играла всё лучше и лучше с каждым матчем, и очень счастлива завоевать титул», — приводит слова Вондроушовой официальный сайт WTA.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Вавринка и Фоньини вышли во второй круг турнира в Монте-Карло в парном разряде

Швейцарец Стэн Вавринка и итальянец Фабио Фоньини вышли во второй круг турнира серии «Мастерс-1000» в парном разряде, обыграв белорусско-канадский дуэт в составе Максима Мирного и Даниэля Нестора со счётом 6:4, 7:6 (7:2).
Еще 7 новостей  Все новости
7 августа

Красота дня. Маргарита Зайцева — жена лучшего российского новичка НХЛ

Дзюба: многие хотят чемпионства «Спартака», я за приглашение иностранных судей

Сдача "Зенит-Арены" опять под угрозой срыва!