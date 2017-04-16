Титул и путёвка на «Ролан Гаррос». Франческа Скьявоне напомнила о себе
Попадание Скьявоне на «Ролан Гаррос», «новая Квитова» сборной Чехии и другое — в обзоре турниров недели.
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Нынешняя неделя в теннисном мире стала своеобразным затишьем перед бурей. Грунтовый сезон только начинает набирать обороты, а потому старт был дан на двух турнирах ATP 250 в Хьюстоне и Марракеше и на турнире категории WTA International в Боготе. В швейцарском Биле теннисистки и вовсе соревновались на харде, да ещё и под крышей.
Первый титул «новой Квитовой»
Турнир в Биле — дебютант календаря, но при этом он сразу умудрился стать «белой вороной». Обычно теннис под крышей мы привыкли наблюдать в феврале, а потом лишь поздней осенью, но Ladies Open Biel Bienne решил сломать все стереотипы и стартовал на неделе, когда турниры уже вовсю обживаются на грунте.
Наверное, самая примечательная черта нового соревнования — его место проведения, живописная Аллея Роджера Федерера в пяти километрах от Бильского озера. А вот похвастаться высокой категорией «новострой» не может, поэтому никто из
Уже в первом круге ракетки сложили Тимя Бабош, снявшаяся с матча против Евгении Родиной, и Роберта Винчи, не совладавшая с Кристиной Плишковой. Без вариантов проиграли соперницам юные швейцарки, получившие wild card — Ребека Масарова уступила Аннике Бек, а Белинда Бенчич, после травмы выигравшая в этом сезоне только один матч на турнирах WTA, была разгромлена Кариной Виттёфт.
Одну из главных сенсаций во втором круге преподнесла Камила Джорджи, выбившая вторую сеяную Карлу
Для обеих девушек этот финал стал бы первым в карьере, поэтому ставки были высоки. Фавориткой выглядела
Её соперницей сенсационно стала 17-летняя Маркета Вондроушова. Двукратная победительница парных юниорских турниров «Большого шлема», в прошлом году на кортах юношеского «Ролан Гаррос» чешка повредила локоть и пропустила остаток сезона. Но 20 побед подряд на старте 2017-го и три титула на турнирах ITF позволили ей подняться в рейтинге и попасть в квалификацию Биля. Сказка продолжилась, когда Маркета вышла в основную сетку и не отдала до финала ни одного сета, в том числе соотечественнице из топ-20 — Барборе Стрыцовой. Эксперты и болельщики за её мощную игру уже сравнивают Вондроушову с Петрой Квитовой и во весь глас говорят, что у Чехии появилась новая звёздочка. Пройти первую настоящую проверку ей предстояло в финале.
Решающий матч собрал на удивление много зрителей — теннис в Швейцарии любят, даже если на корте играют теннисистки из других стран. Матч начинался нервно, и всё же первой брейк сделала чешка. Он и оказался решающим в первой партии. Маркета немного отпустила нить игры в начале второго сета, отдав брейк, но тут же сравняла счёт. Финалистки «доигрались» до
Любимое покрытие Скьявоне
На турнир в Боготу приехали две россиянки — Екатерина Александрова, только пробившаяся в топ-100, и Ирина Хромачёва. Обе девушки проиграли уже в первых кругах на прошлой неделе — в Чарльстоне и Монтеррее соответственно, — поэтому в Боготу ехали явно с желанием исправиться.
Но Екатерине не повезло и в первом круге она попала на Сару Эррани, всё ещё очень неприятную на грунте. Борьбы не получилось, и россиянка покинула одиночную сетку. Хромачёва же уверенно разобралась с местной теннисисткой Эмилианой Аранго и вышла на Лару Арруабарену. Всё начиналось для Ирины очень здорово — она повела 5:2, но тут в её игре произошли
36-летняя Франческа Скьявоне провела в этом сезоне шесть матчей в основных сетках турниров WTA, но все проиграла. Упав в рейтинге на 168-ю позицию, итальянка уже не имела возможности попадать на них напрямую (а
Набрав невероятный ход, итальянка не отдала ни сета как Юханне Ларссон в полуфинале, так и Ларе Арруабарене в решающем поединке. Чемпионка «Ролан Гаррос"-2010 записала на свой счёт 8-й трофей, а с понедельника будет всего в 20 очках от возвращения в топ-100. Кроме того, победа позволила ей успеть попасть в основную сетку на «Ролан Гаррос».
«Звёздно-полосатый» финал в Хьюстоне
В Хьюстон традиционно приехали сильнейшие американские теннисисты. Из интересных результатов стоит отметить прорыв 20-летнего хозяина кортов Эрнесто Эскобедо, который дошёл до первого полуфинала в карьере, выжив после бомбардировки Джона Иснера 35-ю эйсами. В финал из этой части сетки вышел более опытный Томас Беллуччи, до этого переигравший третьего сеяного Сэма Куэрри.
В верхней части сетки в четвертьфиналах получились
Уже сегодня стартовали первые матчи на «Мастерсе» в
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