Титул и путёвка на «Ролан Гаррос». Франческа Скьявоне напомнила о себе

Нынешняя неделя в теннисном мире стала своеобразным затишьем перед бурей. Грунтовый сезон только начинает набирать обороты, а потому старт был дан на двух турнирах ATP 250 в Хьюстоне и Марракеше и на турнире категории WTA International в Боготе. В швейцарском Биле теннисистки и вовсе соревновались на харде, да ещё и под крышей.

Первый титул «новой Квитовой»

Турнир в Биле — дебютант календаря, но при этом он сразу умудрился стать «белой вороной». Обычно теннис под крышей мы привыкли наблюдать в феврале, а потом лишь поздней осенью, но Ladies Open Biel Bienne решил сломать все стереотипы и стартовал на неделе, когда турниры уже вовсю обживаются на грунте.



Наверное, самая примечательная черта нового соревнования — его место проведения, живописная Аллея Роджера Федерера в пяти километрах от Бильского озера. А вот похвастаться высокой категорией «новострой» не может, поэтому никто из топ-теннисисток предсказуемо в Швейцарию не поехал. Зато прилетели крепкие Стрыцова, Суарес-Наварро, Бабош, Винчи, Корне, Гёргес, а также швейцарские теннисистки — Бенчич, Масарова, Голубич и Хингис/Бачински, которые должны были выступить в парном разряде.

Уже в первом круге ракетки сложили Тимя Бабош, снявшаяся с матча против Евгении Родиной, и Роберта Винчи, не совладавшая с Кристиной Плишковой. Без вариантов проиграли соперницам юные швейцарки, получившие wild card — Ребека Масарова уступила Аннике Бек, а Белинда Бенчич, после травмы выигравшая в этом сезоне только один матч на турнирах WTA, была разгромлена Кариной Виттёфт.



Одну из главных сенсаций во втором круге преподнесла Камила Джорджи, выбившая вторую сеяную Карлу Суарес-Наварро. Впрочем, Карла пока полностью не восстановилась от травмы плеча, поэтому только начинает полноценное возвращение к соревновательной практике. В результате в нижней части сетки до полуфинала добрались эстонка Анетт Контавейт, во втором круге остановившая Евгению Родину, и белоруска Александра Саснович.



Для обеих девушек этот финал стал бы первым в карьере, поэтому ставки были высоки. Фавориткой выглядела всё-таки эстонка, которая несколькими неделями ранее великолепно отыграла в Майами, переиграв Екатерину Макарову. Дважды в решающем сете вела с брейком Саснович, но в важные моменты лучше действовала Анетт. Она играла смело, белоруска же не справилась с нервным напряжением. Несколько ошибок соперницы подряд в концовке вывели Контавейт в финал. Примечательно, что в основную сетку Анетт попала, как «лаки-лузер».

Её соперницей сенсационно стала 17-летняя Маркета Вондроушова. Двукратная победительница парных юниорских турниров «Большого шлема», в прошлом году на кортах юношеского «Ролан Гаррос» чешка повредила локоть и пропустила остаток сезона. Но 20 побед подряд на старте 2017-го и три титула на турнирах ITF позволили ей подняться в рейтинге и попасть в квалификацию Биля. Сказка продолжилась, когда Маркета вышла в основную сетку и не отдала до финала ни одного сета, в том числе соотечественнице из топ-20 — Барборе Стрыцовой. Эксперты и болельщики за её мощную игру уже сравнивают Вондроушову с Петрой Квитовой и во весь глас говорят, что у Чехии появилась новая звёздочка. Пройти первую настоящую проверку ей предстояло в финале.



Решающий матч собрал на удивление много зрителей — теннис в Швейцарии любят, даже если на корте играют теннисистки из других стран. Матч начинался нервно, и всё же первой брейк сделала чешка. Он и оказался решающим в первой партии. Маркета немного отпустила нить игры в начале второго сета, отдав брейк, но тут же сравняла счёт. Финалистки «доигрались» до тай-брейка, на котором у Анетт была реальная возможность перевернуть матч. Но не реализовав два сетбола, эстонка проиграла ещё два очка, а вместе с ними и титул.

Любимое покрытие Скьявоне

На турнир в Боготу приехали две россиянки — Екатерина Александрова, только пробившаяся в топ-100, и Ирина Хромачёва. Обе девушки проиграли уже в первых кругах на прошлой неделе — в Чарльстоне и Монтеррее соответственно, — поэтому в Боготу ехали явно с желанием исправиться.



Но Екатерине не повезло и в первом круге она попала на Сару Эррани, всё ещё очень неприятную на грунте. Борьбы не получилось, и россиянка покинула одиночную сетку. Хромачёва же уверенно разобралась с местной теннисисткой Эмилианой Аранго и вышла на Лару Арруабарену. Всё начиналось для Ирины очень здорово — она повела 5:2, но тут в её игре произошли какие-то непонятные перемены. Не помогла и большая пауза из-за дождя — проиграв 11 геймов из следующих 12, россиянка получила от соперницы «баранку». Арруабарена поочерёдно в трёх партиях справилась с Александрой Крунич и Сарой Соррибес-Тормо и вышла в финал.



36-летняя Франческа Скьявоне провела в этом сезоне шесть матчей в основных сетках турниров WTA, но все проиграла. Упав в рейтинге на 168-ю позицию, итальянка уже не имела возможности попадать на них напрямую (а где-то и в квалификацию), поэтому, когда получила от организаторов wild card в Боготе, решила воспользоваться шансом сполна. Начинала Франческа осторожно, выбив в первом круге шестую сеяную Патрисию Тиг, а к четвертьфиналу разошлась и не оставила шансов первой ракетке турнира — Кики Бертенс.

Набрав невероятный ход, итальянка не отдала ни сета как Юханне Ларссон в полуфинале, так и Ларе Арруабарене в решающем поединке. Чемпионка «Ролан Гаррос"-2010 записала на свой счёт 8-й трофей, а с понедельника будет всего в 20 очках от возвращения в топ-100. Кроме того, победа позволила ей успеть попасть в основную сетку на «Ролан Гаррос».