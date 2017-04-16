Кузнецов сыграет с Бердыхом в первом круге турнира в Монте-Карло
Организаторы турнира серии «Мастерс-1000» в
Монте-Карло распределили по основной сетке теннисистов, одержавших победы в финале квалификации.
Россиянин Андрей Кузнецов в первом круге сыграет с чехом Томашем Бердыхом, получившим девятый номер посева.
Остальные пары выглядят следующим образом:
Филипп Кольшрайбер (Германия) — Карлос Берлок (Аргентина, Q)
Ренсо Оливо (Аргентина, Q) — Альберт Рамос (Испания, 15)
Адриан Маннарино (Франция, Q) — Гильермо
Мартин Клижан (Словакия, Q) — Николас Альмагро (Испания).
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