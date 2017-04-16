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https://sport.mail.ru/news/tennis/29446790/
16 апреля 2017, 19:25 | Теннис | Чемпионат.com

Кузнецов сыграет с Бердыхом в первом круге турнира в Монте-Карло

Организаторы турнира серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло распределили по основной сетке теннисистов, одержавших победы в финале квалификации.

Россиянин Андрей Кузнецов в первом круге сыграет с чехом Томашем Бердыхом, получившим девятый номер посева.

Остальные пары выглядят следующим образом:

Филипп Кольшрайбер (Германия) — Карлос Берлок (Аргентина, Q)
Ренсо Оливо (Аргентина, Q) — Альберт Рамос (Испания, 15)
Адриан Маннарино (Франция, Q) — Гильермо Гарсия-Лопес (Испания, Q)
Ян-Леннард Штруфф (Германия, Q) — Каспер Рууд (Норвегия, WC)
Мартин Клижан (Словакия, Q) — Николас Альмагро (Испания).
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