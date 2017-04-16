17-летняя Вондроушова победила в Биле и завоевала первый титул WTA в карьере
17-летняя чешка Маркета Вондроушова, пробившаяся в основную сетку соревнований в Биле через квалификацию, выиграла первый титул WTA в карьере.
В финальном матче Вондроушова в двух сетах победила Анетт Контавейт из Эстонии со счётом 6:4, 7:6 (8:6). Теннисистки провели на корте 1 час 43 минуты. Вондроушова два раза подала навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 2 из 7
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter