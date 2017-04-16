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16 апреля 2017, 18:31 | Теннис | Чемпионат.com

17-летняя Вондроушова победила в Биле и завоевала первый титул WTA в карьере

17-летняя чешка Маркета Вондроушова, пробившаяся в основную сетку соревнований в Биле через квалификацию, выиграла первый титул WTA в карьере.

В финальном матче Вондроушова в двух сетах победила Анетт Контавейт из Эстонии со счётом 6:4, 7:6 (8:6). Теннисистки провели на корте 1 час 43 минуты. Вондроушова два раза подала навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 2 из 7 брейк-пойнтов. На счету Контавейт 1 эйс, 4 двойные ошибки и 1 брейк.
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