Альяж Бедене стал победителем «Челленджера» в Италии

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

За время матча, продлившегося 2 часа 8 минут, 76-я ракетка мира, 27-летний Альяж, реализовал шесть брейк-пойнтов и трижды ошибался при подаче. 26-летний Элиаш, занимающий 97-е место в мировой классификации, пять раз брал подачу соперника, совершил пять эйсов и две двойные ошибки. Британец увеличил отрыв в личных встречах игроков — 2:0.

Данный титул стал для Бедене четырнадцатым на «Челленджерах», принеся €6,190 призовых и 80 рейтинговых очков.