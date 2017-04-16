Альяж Бедене стал победителем «Челленджера» в Италии
Британский теннисист Альяж Бедене выиграл турнир серии «Челленджера» в Барлетте (Италия), победив в двух сетах португальца Гаштао Элиаша, — 7/6 (4), 6/3.
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За время матча, продлившегося 2 часа 8 минут, 76-я ракетка мира, 27-летний Альяж, реализовал шесть
Данный титул стал для Бедене четырнадцатым на «Челленджерах», принеся €6,190 призовых и 80 рейтинговых очков.
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