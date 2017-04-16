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https://sport.mail.ru/news/tennis/29445239/
16 апреля 2017, 14:37 | Теннис | GoTennis.ru

Альяж Бедене стал победителем «Челленджера» в Италии

Британский теннисист Альяж Бедене выиграл турнир серии «Челленджера» в Барлетте (Италия), победив в двух сетах португальца Гаштао Элиаша, — 7/6 (4), 6/3.

Британский теннисист <span class=error>Альяж</span> <span class=error>Бедене</span> выиграл турнир серии Челленджера в <span class=error>Барлетте</span> (Италия) победив в двух сетах португальца <span class=error>Гаштао</span> <span class=error>Элиаша</span> — 7/6 (4) 6/3. Увеличить
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За время матча, продлившегося 2 часа 8 минут, 76-я ракетка мира, 27-летний Альяж, реализовал шесть брейк-пойнтов и трижды ошибался при подаче. 26-летний Элиаш, занимающий 97-е место в мировой классификации, пять раз брал подачу соперника, совершил пять эйсов и две двойные ошибки. Британец увеличил отрыв в личных встречах игроков — 2:0.

Данный титул стал для Бедене четырнадцатым на «Челленджерах», принеся €6,190 призовых и 80 рейтинговых очков.
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