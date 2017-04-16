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https://sport.mail.ru/news/tennis/29445153/
16 апреля 2017, 14:34 | Теннис | GoTennis.ru

Род Лэйвер: Выступление в Париже может понизить шансы Федерера на Уимблдоне

Легендарный австралийский теннисист Род Лэйвер оценил дальнейшие перспективы швейцарца Роджера Федерера в текущем сезоне.

Легендарный австралийский теннисист Род <span class=error>Лэйвер</span> оценил дальнейшие перспективы швейцарца Роджера <span class=error>Федерера</span> в текущем сезоне. Увеличить
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«Что-то подсказывает, что Роджер всё-таки примет участие в Открытом чемпионате Франции. У этого решения могут быть как положительные, так и отрицательные последствия. К примеру, если будет дождливо, то повышается риск получения травмы.

Игра в Париже может понизить шансы Федерера на Уимблдоне. Чтобы стать триумфатором «мэйджора», нужно в течение полугода быть абсолютно здоровым.

Впрочем, в данный момент Роджер находится в потрясающей форме. Пожалуй, он демонстрирует лучший теннис в карьере. Благодаря тому, как он изменил свой бэкхенд, ему удалось добиться преимущества в противостоянии с Надалем, — цитирует Лэйвера The Herald Sun.
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