Род Лэйвер: Выступление в Париже может понизить шансы Федерера на Уимблдоне
Легендарный австралийский теннисист Род Лэйвер оценил дальнейшие перспективы швейцарца Роджера Федерера в текущем сезоне.
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«Что-то подсказывает, что Роджер
Игра в Париже может понизить шансы Федерера на Уимблдоне. Чтобы стать триумфатором «мэйджора», нужно в течение полугода быть абсолютно здоровым.
Впрочем, в данный момент Роджер находится в потрясающей форме. Пожалуй, он демонстрирует лучший теннис в карьере. Благодаря тому, как он изменил свой бэкхенд, ему удалось добиться преимущества в противостоянии с Надалем, — цитирует Лэйвера The Herald Sun.
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