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16 апреля 2017, 13:26 | Теннис | GoTennis.ru

Роджер Федерер: Возможно, я пропущу весь грунтовый сезон

Швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал о том, что ещё не принял окончательного решения по поводу своего участия в Открытом чемпионате Франции.

Швейцарский теннисист Роджер <span class=error>Федерер</span> рассказал о том что ещё не принял окончательного решения по поводу своего участия в Открытом чемпионате Франции. Увеличить
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«Десятого мая я сообщу, буду ли начинать выступление на грунте в этом году. Я и моя команда обсудим, есть ли смысл вообще пропустить грунтовый сезон. До того времени я буду проводить тренировки на хардовом покрытии. Снова стану играть на турнирах, только когда почувствую, что на сто процентов готов», — цитирует Роджера Tennis World USA.

«Мне интересно выступить на “Ролан Гаррос”, ведь там можно демонстрировать агрессивный стиль игры. Когда в Париже стоит жаркая погода, корты становятся очень быстрыми, возможно, даже быстрее, чем на Уимблдоне», — отметил Федерер.
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Большие надежды. Шесть главных вопросов грунтового сезона

Большие надежды. Шесть главных вопросов грунтового сезона

В настоящее время швейцарец Роджер Федерер решил устроить себе небольшой отпуск. Победитель каждого крупного турнира в этом сезоне, включая Australian Open, он заявил, что ему нужен перерыв, так что он не собирается брать ракетку в руки до самого «Ролан Гаррос».
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