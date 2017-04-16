Роджер Федерер: Возможно, я пропущу весь грунтовый сезон

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«Десятого мая я сообщу, буду ли начинать выступление на грунте в этом году. Я и моя команда обсудим, есть ли смысл вообще пропустить грунтовый сезон. До того времени я буду проводить тренировки на хардовом покрытии. Снова стану играть на турнирах, только когда почувствую, что на сто процентов готов», — цитирует Роджера Tennis World USA.

«Мне интересно выступить на “Ролан Гаррос”, ведь там можно демонстрировать агрессивный стиль игры. Когда в Париже стоит жаркая погода, корты становятся очень быстрыми, возможно, даже быстрее, чем на Уимблдоне», — отметил Федерер.