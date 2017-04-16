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— Вы готовы к возвращению на корт, которое случится в конце апреля в Штутгарте?

— Невероятно снова начать соревноваться, вернуться в теннисный мир. В течение года моей единственной целью было поддержание хорошей физической формы, чтобы стать сильнее и в психологическом плане. Я никогда так не ценила тренировки! До моей дисквалификации меня хватало на пять минут физических упражнений (смеется), после чего я просила перейти на корт.

— Вы очень активно работали во время дисквалификации. Чтобы не закиснуть?

— Мой тренер Свен Гренефельд сказал мне: «Если ты будешь размышлять об этом, разочарование станет слишком большим, и тебе захочется остаться дома». Но мне надо было чем-то занять голову. Я вернулась на школьную скамью, была на стажировках в Nike, в НБА и в рекламном агентстве в Лондоне.

Моя команда хотела быть уверенной, что я буду в форме, поэтому мой тренер по физподготовке послал мне весы, которые измеряют содержание жира. О, ужас (со смехом)! Каждое утро я фотографировала себя на них и посылала ему.

— Вы также были очень активны в социальных сетях…

— Мне нечего скрывать. Я всегда одна и та же, всегда следую одним и тем же принципам. Изменилось мое понимание того, что я значу для людей. Очень многие говорили мне, какая я храбрая и как они ждут моего возвращения на корт. Меня это действительно тронуло. Раньше я считала, что мне не нужна эта ответственность, что я не хочу быть примером.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:56.15740740740741% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BSQHfKMjW-B/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Always somewhere near the water ☀️?</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Maria Sharapova (@mariasharapova) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-03-30T06:14:37+00:00">Мар 29 2017 в 11:14 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

— Жизнь без тенниса пугала вас?

— Да, иногда, потому что я не знала, как буду жить без той работы, которой занималась с детства и которую у меня отняли в одно мгновение.

Мне было очень трудно после операции на правом плече в 2008-м. Моя карьера была под угрозой. Я боялась, что это ее конец. После того периода я поняла: в трудные моменты ты находишь внутренние силы, иногда даже не осознавая этого, и в другой момент жизни это тебя спасет. В этот раз время вне корта дало мне уверенность: сейчас я знаю, что меня ждет хорошая жизнь и без тенниса.

— Психологически дисквалификация стала для вас шоком?

— Конечно, было много взлетов и падений. В первые пять-шесть месяцев казалось, что я все время провожу с адвокатами. Было трудно это пережить. Не могу назвать себя терпеливой. И я ничего не контролировала. Хотела знать только одно: когда я снова смогу играть. Я боролась, чтобы получить ответ как можно скорее, хотя мои адвокаты с самого начала сказали, что мое дело дойдет до спортивного арбитражного суда в Лозанне и что я не смогу вернуться на корт как минимум год. Мне было тяжело принять это.

— Задумывались ли вы о завершении карьеры?

— Никогда не думала, что кто-то помешает мне завершить карьеру так, как я хотела! Я знала, что вернусь. Но я прошла несколько этапов. В первые два месяца у меня была более серьезная, чем предполагалось, травма левого запястья. Вне зависимости от моего наказания я не смогла бы выйти на корт. Это помогло мне понять, что я не была готова физически. Все равно я проводила много времени за тренировками на корте, и когда играла, не думала больше ни о чем. Это было как ежедневный сеанс терапии.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:37.4537037037037% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BRtjmQaDgDL/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Morning sculpt. Active Recovery</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Maria Sharapova (@mariasharapova) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-03-16T20:06:50+00:00">Мар 16 2017 в 1:06 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

— Думали ли вы, что были наказаны в качестве примера борьбы с допингом?

— Конечно, думала. Но я не могу сказать, что из моего случая сделали пример, потому что я этого не знаю. И по-прежнему не хочу верить в это. Узнаем ли мы когда-нибудь правду? Нет. Как всегда… Если говорить «что если», «может», «как», то жить несомненно станет гораздо труднее. Надо просто перевернуть страницу.

— Как вы пережили то, что вас считали обманщицей?

— На протяжении своей жизни, причем с раннего детства, я очень часто сталкивалась со СМИ. Так что, как обычно, первая реакция — защитить себя. Меня никогда не трогала критика или строгие суждения. Чужие слова, мнения других… На это не стоит тратить время. Это будет в заголовках, это будут обсуждать, а потом? Это не жизнь. То, через что я прошла, — это жизнь. И мне потребовалось мужество и решимость, чтобы преодолеть это. В конце концов, мои дела значат больше, чем слова.

— Даже обвинения со стороны других теннисистов?

— В самом начале, когда была неизвестность, у каждого было право судить меня. Но сейчас, когда дело рассмотрели в независимом CAS и в решении суда есть пункты 100 и 101 (в которых суд постановил, что Шарапова не собиралась никого обманывать. — Прим. «СЭ»), я говорю «хватит». Если кто-то продолжает, несмотря на это, говорить обо мне плохо, то это неправильно.

— «Обманщица», «допингистка». Такие слова не могли не задеть вас…

— Были дни, когда меня это раздражало. Но мне было особенно грустно от этой ситуации, потому что я могла избежать ее. Легче нападать на того, кто упал, чем на того, кто стоит на самом верху. У меня никогда не было желания спрятаться в углу и подождать, когда все пройдет. Я слишком упорно работала и многим пожертвовала ради тенниса.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.4537037037037% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BS4zKZrj--b/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Times Magazine Cover out tomorrow in the Times UK ??</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Maria Sharapova (@mariasharapova) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-04-15T01:25:52+00:00">Апр 14 2017 в 6:25 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

— Некоторые из ваших соперниц сказали, что это ставит под сомнение все ваши достижения…

— Это глупо и смешно. Это не соответствует фактам, которые есть. Но если это помогает им чувствовать себя лучше… Мне не удастся изменить их мнение, поэтому я не буду тратить свое время на это.

— Говорят, среди тех, кто вас поддержал: Светлана Кузнецова, Рафаэль Надаль, Григор Димитров и Новак Джокович…

— Да, все, кого вы перечислили.

— Вы всегда говорили, что выступаете не для того, чтобы заводить друзей. Вы можете поплатиться за это?

— Это вопрос честности. У меня достаточно друзей. Играть в теннис — как ходить на работу. Моя цель — быть профессионалом, делать свою работу и быть уважаемой, а не разговаривать с девчонками об их новой машине, покупках или парнях. Все это я обсуждаю со своими друзьями. Я прихожу вовремя, даю интервью и говорю правду. Это лучшее, что я могу сделать.

— Вы получили приглашения на турниры в Штутгарте, Мадриде и Риме, надеетесь на приглашение на Roland Garros — единственный для вас способ сыграть в Париже. Что вы можете сказать тем, кого это задело? Некоторые считают, что вы должны заслужить право вернуться…

— Чтобы ни случилось, я должна буду заслужить это! У меня нет рейтинговых очков. Я начинаю с самого низа. С приглашениями или без, я должна буду работать, чтобы подняться. Турнир в Штутгарте — один из лучших в мире и без Марии Шараповой. Нравится ли мне видеть свое имя в сетке турнира, так как я являюсь послом Porsche (главного спонсора турнира. — Прим. «СЭ»)? Конечно. Но на турнирах в Мадриде и Риме выступают лучшие теннисисты и теннисистки мира, и у них хорошо получается и без меня. Организаторы этих турниров пригласили меня, потому что они меня знают и уважают.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BS1STLCj0f9/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Striding into the birthday weekend like ??</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Maria Sharapova (@mariasharapova) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-04-13T16:40:59+00:00">Апр 13 2017 в 9:40 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

— Бернар Гюдичелли, президент Федерации тенниса Франции, сказал: несмотря на два ваших титула, ваш допуск на Roland Garros станет плохим примером…

— Я понимаю, что у Федерации тенниса Франции новый президент. Я совершила ошибку, мое наказание — дисквалификации. Ее срок прошел. Что еще? Есть ли еще какая-то причина продолжать наказывать меня? Я ее не вижу. Особенно если прочитать решение CAS, остается что?

— Если говорить об извлеченных уроках, вы изменили свой подход к медицине?

— Да, теперь у меня есть врач на постоянной основе, который будет следить за всеми моими повреждениями, МРТ, анализами, антидопингом. Моя самая большая ошибка заключалась в том, что я отказалась от врача в пользу диетолога. Смешно, если подумать: у человека, которого дисквалифицировали, не было врача, а был диетолог (смеется).

— Вы рады, что ваши проекты не провалились?

— У меня было много других проблем. Например, могло так случиться, что я никогда не вернулась бы в теннис. Так что это то было не самое главное. Те бренды, с которыми я работаю уже в течение десяти лет, знают, кто я на самом деле. Я никогда в них не сомневалась.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:37.4537037037037% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BR4ETuhjnEM/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">In motion</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Maria Sharapova (@mariasharapova) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-03-20T22:05:04+00:00">Мар 20 2017 в 3:05 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

— Но ваш образ был запятнан. Можно ли его восстановить?

— Не помню, чтобы хоть раз выбрала легкий путь, чтобы решить проблему. Меня не так воспитывали. Все, что у меня есть, я заработала: каждый титул, каждый доллар. Мне ничто не приносили на блюдечке.

— Как вы себе представляете ваше возвращение?

— Когда ты был чемпионом, единственная цель — стать им снова. Но после долгого отсутствия это будет трудно. Я решила проверить себя на турнирах в Штутгарте, Мадриде и Риме. Я все еще считаю себя артистом, исполнителем: корт — это моя сцена. Я выхожу из раздевалки в коридор или туннель, поднимается занавес — и вуаля. Я против другого человека. Я люблю это, и об этом думаю. То, что я чувствую, когда играю в теннис, — желание совершенствоваться, снова стать чемпионом. Вот что направляет меня сегодня.