Сегодня день рождения у Натальи Зверевой!

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Наталья Зверева родилась 16 апреля 1971 года в Минске. Отец спортсменки Марат, скончавшийся в 2014 году, работал теннисным тренером и был первым и наставником Натальи, мать Нина — домохозяйка.

Профессиональную карьеру Зверева начала в 1988 году. За время выступлений выиграла 4 турнира WTA в одиночном разряде и 80 — в парном.

Лучшим достижением Зверевой на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде стал выход в финал «Ролан Гаррос» в 1988 году, где она всего за 32 минуты проиграла немке Штеффи Граф со счётом 0/6, 0/6.

Также спортсменка доходила до полуфинала Уимблдона в 1998 году. В мае 1989 года она стала пятой ракеткой мира.

Наибольших успехов Зверева добилась в парном разряде. Вместе с американкой Джиджи Фернандес она выиграла 18 турниров «Большого шлема», а также два «мэйджора» в «миксте».

В 1992 году вместе с Лейлой Месхи Зверева завоевала бронзовую олимпийскую медаль парного турнира на Олимпиаде в Барселоне.

В 2003 году Наталья Зверева завершила свою карьеру. За время выступлений в Туре ей удалось заработать $7,792,503 призовых. В настоящее время она проживает в Минске.

В 2009 году Зверева стала лауреатом Зала российской теннисной славы. В 2010 году Наталья и Джиджи Фернандес были приняты в Международный зал славы тенниса.

В 2014 году Зверева в паре со своей соотечественницей Ольгой Барабанщиковой приняла участие в командном чемпионате мира по пляжному теннису, который проходил в Москве.