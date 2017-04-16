Большие надежды. Шесть главных вопросов грунтового сезона

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Это будет заключительная точка в европейском грунтовом сезоне, который начнётся уже сегодня с «Мастерса» в Монте-Карло. В связи с этим возникает целый ряд вопросов.

1. Сможет ли «Король грунта» снова отвоевать свою корону?

Ни один сюжет на грунте не вызывает такого резонанса, как история возвращения испанца Рафаэля Надаля. Он уже признан величайшим грунтовиком всех времён, ведь он восемь раз выигрывал Открытый чемпионат Франции. Однако сейчас ему уже 30 лет, и он занимает пятую строчку рейтинга ATP, так что велика вероятность, что он уже не так силён, как в середине 2014 года. Именно та сила позволила ему завоевать 14 трофеев на турнирах «Большого шлема» и стать грозой Федерера.

Как и Федерер, Надаль вернулся после травмы (запястья) в начале сезона. Однако у него всё гораздо сложнее, ведь он также пытается оправиться от загадочного спада, который предшествовал его проблемам со здоровьем. И на этом пути он вполне успешен: с начала 2017 года он уже трижды доходил до финалов турниров, причём два поражения он потерпел именно от Роджера Федерера (в Мельбурне и Майами). Тем не менее, именно после «Мастерса» в Майами испанец заявил, что чувствует себя полностью восстановившимся.

«Я считаю, что играю достаточно хорошо, чтобы бороться за титулы. Я возлагаю большие надежды на грунтовый сезон и постараюсь хорошо подготовиться к турниру в Монте-Карло. Когда я играю хорошо, грунт обычно помогает мне делать это ещё лучше».

2. Сможет ли Мария Шарапова вернуться в элиту тенниса?

Этот вопрос вырисовывается очень ярко, потому что возвращение россиянки приковывает к себе всеобщее внимание. Мария Шарапова является настоящей звездой тенниса, которой предстоит восстановить свою репутацию после 15-месячной дисквалификации за употребление запрещённого препарата. Сложно предположить, как её примут болельщики и коллеги по цеху.

На протяжении многих лет грунт был любимым покрытием Шараповой («Ролан Гаррос» — единственный турнир «Большого шлема», который она выигрывала дважды). Это удивительно, потому что она делает ставку именно на первый удар. Тем не менее, её рост и медленные корты позволяют ей втягивать соперниц в длинные розыгрыши и просто стирать их в порошок.

Нужна большая уверенность в себе, чтобы играть в агрессивный и рискованный теннис, который так характерен для Марии, однако она не проводила официальных поединков с января прошлого года. А многие из её прошлых соперниц жаждут мести.

3. Готов ли Новак Джокович защищать свой титул?

Выиграв «Ролан Гаррос» в прошлом году, Новак Джокович воплотил в жизнь свою мечту, однако после этого его мир начал рушиться.

Победа на Открытом чемпионате Франции стала для серба 12-й на турнирах «Большого шлема» и шестым выигранных «мэйджором» из восьми, в которых он принимал участие с июля 2014 года. Тогда люди начали говорить, что ему по силам собрать календарный «Шлем» и затмить Роджера Федерера.

С момента завоевания последнего титула в июне прошлого года Джокович только раз доходил до финала турнира «Большого шлема» (на USOpen-2016 он проиграл швейцарцу Стэну Вавринке). Тогда же он лишился статуса первой ракетки мира и был вынужден решать свои личные проблемы, на которые он часто ссылался, но никогда не объяснял. Его надежды на успешное возвращение в нынешнем сезоне рухнули. К грунтовым турнирам он подходит, имея в своём активе лишь один титул на некрупном турнире в Дохе.

4. Увидим ли мы Серену Уильямс на грунте?

Дело не только в том, что июнь прекрасное время для свадьбы, хотя дата проведения церемонии так и не была объявлена, но и в том, что многие игроки с нетерпением ждут грунтового сезона, чтобы встретиться с Сереной Уильямс. К тому же она могла бы выиграть рекордный, 24-й титул на турнирах «Большого шлема».

Конечно, это является серьёзным стимулом. С другой стороны, она выигрывала «Ролан Гаррос» всего три раза. Учитывая проблемы с плечом и коленями, для 35-летней спортсменки было бы разумно сохранить силы до начала травяного сезона.

5. Сможет ли Энди Маррей остаться первой ракеткой мира?

Британец Энди Маррей по-прежнему опережает своего ближайшего преследователя, серба Новака Джоковича более, чем на 4000 очков. Но, как и Джокович, он переживает спад с конца прошлого сезона. Он также снялся с «Мастерса» в Майами из-за проблем с локтем, а с начала сезона завоевал всего один титул на турнире в Дубае.

За всё это время ему пришлось справиться со множеством различных болезней, в том числе и с опоясывающим лишаём. Из-за проблем с локтем он пропустил около месяца, впервые выйдя на корт в благотворительном выставочном матче против Роджера Федерера. Кажется, с его локтём всё в порядке, хотя об этом сложно судить, ведь это был всего один матч, да ещё и выставочный.

«Надеюсь, я продолжу прогрессировать и смогу полностью восстановиться до начала турнира в Монте-Карло. Если нет, то мне нужно будет набраться терпения и опробовать свои силы на следующей неделе. Я уже двигаюсь в правильном направлении, но пока очень медленно».

Проблема Маррея состоит в его статистике игры на грунте: за всё время он лишь трижды доходил до финала «Мастерсов» (при этом одержал две победы). Это является самым низким показателем среди теннисистов «Большой четвёрки».

Дополнительный вопрос: Сможет ли кто-то из игроков привлечь к себе всё внимание общественности?

В прошлом году эта роль досталась немке Анжелик Кербер и испанке Гарбин Мугурусе, которые одолели Серену Уильямс на двух турнирах «Большого шлема» и потеснили её в рейтинге WTA.

Новая реальность женского Тура такова, что успеха может добиться совершенно любая теннисистка и в любое время. Например, новички Елена Веснина (победа в Индиан-Уэллсе) или Йоханна Конта (Майами) или ветераны тенниса вроде Анжелик Кербер, Симоны Халеп, Агнешки Радваньской, Доминики Цибулковой и прочих.