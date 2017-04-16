Свитолина: Шарапова заслуживает получить несколько «уайлд-кард» в этом сезоне
13-я ракетка мира украинка Элина Свитолина прокомментировала решение организаторов турниров в Штутгарте, Риме и Мадриде предоставить «уайлд-кард» россиянке Марии Шараповой, чья дисквалификация за употребление допинга истекает 26 апреля.
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«Это очень сложная ситуация, которая в любом случае вызывает множество разных комментариев. Честно говоря, я стараюсь не вмешиваться в эту историю, потому что это её жизнь и её карьера. Карьеру Марии уже можно назвать очень успешной, она выиграла пять турниров “Большого шлема”, это серьёзное достижение.
Я считаю, что она — великая чемпионка и заслуживает как минимум несколько “уайлд-кард” в течение сезона. Если же организаторы “Ролан Гаррос” не дадут ей “уайлд-кард”. то
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