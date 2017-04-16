Свитолина: Шарапова заслуживает получить несколько «уайлд-кард» в этом сезоне

«Это очень сложная ситуация, которая в любом случае вызывает множество разных комментариев. Честно говоря, я стараюсь не вмешиваться в эту историю, потому что это её жизнь и её карьера. Карьеру Марии уже можно назвать очень успешной, она выиграла пять турниров “Большого шлема”, это серьёзное достижение.



Я считаю, что она — великая чемпионка и заслуживает как минимум несколько “уайлд-кард” в течение сезона. Если же организаторы “Ролан Гаррос” не дадут ей “уайлд-кард”. то кому-то в квалификации очень не повезёт», — приводит слова Свитолиной Tennis Actu.