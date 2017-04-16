Франческа Скьявоне: Здорово, что я вновь могу поднять над головой трофей
Итальянка Франческа Скьявоне поделилась впечатлениями от своей победы в финале турнира в Боготе.
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Видимо, что-то случилось...
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«Я счастлива, меня переполняют эмоции. Сегодняшний матч обернулся полной катастрофой, но выиграть его было очень важно. Лара действовала очень здорово, но кажется, она повредила мышцу, и это мешало ей бегать в полную силу. Но я всё равно благодарна Богу за то, что смогла взять три последних гейма.
Сейчас мне вспомнилась моя победа на «Ролан Гаррос». Мне всегда нравилось играть на грунте. Давно я не поднимала над головой трофей, и здорово, что я вновь могу это сделать. Я прекрасно провела эту неделю в Боготе и рада, что смогла показать свою лучшую игру, — приводит слова Скьявоне официальный сайт WTA.
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