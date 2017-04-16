Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/29443799/
16 апреля 2017, 10:13 | Теннис | GoTennis.ru

Франческа Скьявоне: Здорово, что я вновь могу поднять над головой трофей

Итальянка Франческа Скьявоне поделилась впечатлениями от своей победы в финале турнира в Боготе.

Итальянка <span class=error>Франческа</span> Скьявоне поделилась впечатлениями от своей победы в финале турнира в Боготе. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Я счастлива, меня переполняют эмоции. Сегодняшний матч обернулся полной катастрофой, но выиграть его было очень важно. Лара действовала очень здорово, но кажется, она повредила мышцу, и это мешало ей бегать в полную силу. Но я всё равно благодарна Богу за то, что смогла взять три последних гейма.

Сейчас мне вспомнилась моя победа на «Ролан Гаррос». Мне всегда нравилось играть на грунте. Давно я не поднимала над головой трофей, и здорово, что я вновь могу это сделать. Я прекрасно провела эту неделю в Боготе и рада, что смогла показать свою лучшую игру, — приводит слова Скьявоне официальный сайт WTA.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Сегодня день рождения у Натальи Зверевой!

Сегодня день рождения у Натальи Зверевой!

Сегодня свой 46-й день рождения отмечает советская и белорусскоя теннисистка Наталья Зверева. Редакция Портала GoTennis.ru присоединяется к многочисленным поздравлениям в адрес Натальи и желает ей успехов во всех начинаниях.
Еще 7 новостей  Все новости
16 апреля

Большие надежды. Шесть главных вопросов грунтового сезона

Сегодня день рождения у Натальи Зверевой!

Франческа Скьявоне: Здорово, что я вновь могу поднять над головой трофей