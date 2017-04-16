Хьюстон. Братья Брайаны не смогли пробиться в финал парных соревнований

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Теннисисты провели на корте 1 час 7 минут. За это время они реализовали по одному брейк-пойнту. При этом братья Брайаны сделали два эйса и дважды ошиблись при подаче, а их соперники пять раз подали навылет и не допустили ни одной двойной ошибки.

За главный трофей соревнований US Men’s Clay Court Championship Перальта и Себальос поборются с немцем Дастином Брауном и американцем Фрэнсисом Тиафо.