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https://sport.mail.ru/news/tennis/29443653/
16 апреля 2017, 9:40 | Теннис | GoTennis.ru

Хьюстон. Братья Брайаны не смогли пробиться в финал парных соревнований

Американцы Боб и Майк Брайаны проиграли чилийцу Хулио Перальте и аргентинцу Орасио Себальосу со счётом 6/3, 4/6, 8:10 в полуфинале парного турнира в Хьюстоне.

Американцы Боб и <span class=error>Майк</span> <span class=error>Брайаны</span> проиграли чилийцу Хулио <span class=error>Перальте</span> и аргентинцу <span class=error>Орасио</span> Себальосу со счётом 6/3 4/6 8:10 в полуфинале парного турнира в Хьюстоне. Увеличить
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Теннисисты провели на корте 1 час 7 минут. За это время они реализовали по одному брейк-пойнту. При этом братья Брайаны сделали два эйса и дважды ошиблись при подаче, а их соперники пять раз подали навылет и не допустили ни одной двойной ошибки.

За главный трофей соревнований US Men’s Clay Court Championship Перальта и Себальос поборются с немцем Дастином Брауном и американцем Фрэнсисом Тиафо.
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