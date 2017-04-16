Хьюстон. Братья Брайаны не смогли пробиться в финал парных соревнований
Американцы Боб и Майк Брайаны проиграли чилийцу Хулио Перальте и аргентинцу Орасио Себальосу со счётом 6/3, 4/6, 8:10 в полуфинале парного турнира в Хьюстоне.
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Теннисисты провели на корте 1 час 7 минут. За это время они реализовали по одному
За главный трофей соревнований US Men’s Clay Court Championship Перальта и Себальос поборются с немцем Дастином Брауном и американцем Фрэнсисом Тиафо.
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