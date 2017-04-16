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https://sport.mail.ru/news/tennis/29443597/
16 апреля 2017, 9:22 | Теннис | БЕЛТА

Белоруска Ольга Говорцова вышла в финал теннисного турнира в США

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Ольга Говорцова (190-й номер мирового рейтинга) пробилась в финал турнира в американском Индиан Харбор Бич (призовой фонд $80 тыс.), сообщает корреспондент БЕЛТА.

<em>16 апреля Минск /Корр. <span class=error>БЕЛТА</span>/.</em> Белорусская теннисистка Ольга <span class=error>Говорцова</span> (190-й номер мирового рейтинга) пробилась в финал турнира в американском <span class=error>Индиан</span> <span class=error>Харбор</span> Бич (призовой фонд 80 тыс.) сообщает корреспондент <span class=error>БЕЛТА</span>. Увеличить
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В полуфинальном матче белоруска переиграла тунисскую теннисистку Онс Жабер (119) — 5:7, 6:3, 6:2.

Соперницей Ольги Говорцовой в решающем поединке сегодня будет представительница США Аманда Анисимова (479).

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