Белоруска Ольга Говорцова вышла в финал теннисного турнира в США
16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Ольга Говорцова (190-й номер мирового рейтинга) пробилась в финал турнира в американском Индиан Харбор Бич (призовой фонд $80 тыс.), сообщает корреспондент БЕЛТА.
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В полуфинальном матче белоруска переиграла тунисскую теннисистку Онс Жабер (119) — 5:7, 6:3, 6:2.
Соперницей Ольги Говорцовой в решающем поединке сегодня будет представительница США Аманда Анисимова (479).
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