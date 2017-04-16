Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/29443248/
16 апреля 2017, 8:25 | Теннис | Vesti.kz

Казахстанская теннисистка Зарина Дияс выиграла турнир в Китае

Казахстанская теннисистка Зарина Дияс в финальном матче победила Я-Хсуян Ли из Тайваня в двух сетах 6:2, 6:3 и этим самым стала победителем турнира ITF в Наньнине, передает корреспондент Vesti.kz.

Призовой фонд турнира составлял 25 тысяч долларов. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Матч стал первой очной встречей для теннисисток. Перед данной игрой
в рейтинге WTA 23-летняя Дияс занимала 242-е место, а Я-Хсуян Ли — 300-е.

Напомним, что в полуфинале казахстанка в двух сетах обыграла местную спортсменку Цзин-Цзин Лю — 6:1, 6:4. Матч продолжался 1 час и 14 минут.

Призовой фонд турнира в Наньнине составлял 25 тысяч долларов. Соревнования проводились на хардовом покрытии.

В прошлом году Зарина Дияс пропустила несколько месяцев из-за травмы руки и перенесенной операции.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
16 апреля

Баррера после ухода от тренера Головкина выиграл второй бой подряд

Топ-11 футболистов Казахстана для РФПЛ

Казахстанская теннисистка Зарина Дияс выиграла турнир в Китае