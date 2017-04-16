Казахстанская теннисистка Зарина Дияс выиграла турнир в Китае

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Матч стал первой очной встречей для теннисисток. Перед данной игрой

в рейтинге WTA 23-летняя Дияс занимала 242-е место, а Я-Хсуян Ли — 300-е.

Напомним, что в полуфинале казахстанка в двух сетах обыграла местную спортсменку Цзин-Цзин Лю — 6:1, 6:4. Матч продолжался 1 час и 14 минут.

Призовой фонд турнира в Наньнине составлял 25 тысяч долларов. Соревнования проводились на хардовом покрытии.