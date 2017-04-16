Казахстанская теннисистка Зарина Дияс выиграла турнир в Китае
Казахстанская теннисистка Зарина Дияс в финальном матче победила
Я-Хсуян Ли из Тайваня в двух сетах 6:2, 6:3 и этим самым стала победителем турнира ITF в Наньнине, передает корреспондент Vesti.kz.
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Матч стал первой очной встречей для теннисисток. Перед данной игрой
в рейтинге WTA 23-летняя Дияс занимала 242-е место, а
Напомним, что в полуфинале казахстанка в двух сетах обыграла местную спортсменку
Призовой фонд турнира в Наньнине составлял 25 тысяч долларов. Соревнования проводились на хардовом покрытии.
В прошлом году Зарина Дияс пропустила несколько месяцев
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