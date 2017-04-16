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https://sport.mail.ru/news/tennis/29443026/
16 апреля 2017, 7:51 | Теннис | Р-Спорт

Джонсон стал соперником Беллуччи в финале теннисного турнира в Хьюстоне

МОСКВА, 16 апр — Р-Спорт. Американец Стив Джонсон стал вторым финалистом теннисного турнира в Хьюстоне, призовой фонд которого превышает 535 тысяч долларов.

В полуфинале Джонсон (4-й номер посева) обыграл своего соотечественника и первую ракетку соревнований Джека Сока со счетом 4:6, 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 59 минут.

В финале турнира Джонсон сыграет с бразильцем Томасом Беллуччи (8).
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