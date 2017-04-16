Джонсон стал соперником Беллуччи в финале теннисного турнира в Хьюстоне
МОСКВА, 16 апр —
Р-Спорт. Американец Стив Джонсон стал вторым финалистом теннисного турнира в Хьюстоне, призовой фонд которого превышает 535 тысяч долларов.
В полуфинале Джонсон (4-й номер посева) обыграл своего соотечественника и первую ракетку соревнований Джека Сока со счетом 4:6, 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 59 минут.
В финале турнира Джонсон сыграет с бразильцем Томасом Беллуччи (8).
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