Александра Саснович не вышла в финал теннисного турнира в Швейцарии

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Сегодня белоруска встречалась в полуфинале с эстонской теннисисткой Анетт Контавейт (99-й номер рейтинга WTA) и уступила в упорном трехсетовом поединке — 4:6, 6:4, 5:7. Александра Саснович пробилась в основную сетку этих соревнований, преодолев квалификационный этап.

На турнире в американском Индиан Харбор Бич (призовой фонд — $80 тыс.) белоруска Ольга Говорцова (190) вышла в полуфинал, обыграв американку Мэдисон Бренгл (97) — 7:6, 6:4. Теперь в поединке за выход в финал Говорцова встретится с представительницей Туниса Онс Жабер (119).