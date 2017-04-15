Александра Саснович не вышла в финал теннисного турнира в Швейцарии
15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович, занимающая 108-е место в мировом рейтинге, не сумела выйти в финал турнира в швейцарском Биле (призовой фонд — 226 тыс. евро), сообщает корреспондент БЕЛТА.
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Сегодня белоруска встречалась в полуфинале с эстонской теннисисткой Анетт Контавейт (99-й номер рейтинга WTA) и уступила в упорном трехсетовом поединке — 4:6, 6:4, 5:7. Александра Саснович пробилась в основную сетку этих соревнований, преодолев квалификационный этап.
На турнире в американском Индиан Харбор Бич (призовой фонд — $80 тыс.) белоруска Ольга Говорцова (190) вышла в полуфинал, обыграв американку Мэдисон Бренгл (97) — 7:6, 6:4. Теперь в поединке за выход в финал Говорцова встретится с представительницей Туниса Онс Жабер (119).
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