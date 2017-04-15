Кузнецов разгромил Беннето в первом раунде квалификации турнира в Монте-Карло
Россиянин Андрей Кузнецов (6) в первом раунде квалификации турнира серии «Мастерс-1000» в
Монте-Карло разгромил француза Жюльена Беннето со счётом 6:1, 6:3.
Поединок продолжался всего 55 минут. 26-летний уроженец Тулы, занимающий 71-е место в рейтинге АТР, сделал 3 эйса и 1 двойную ошибку, не отыграл единственный
За выход в основную сетку Кузнецов поспорит либо со своим соотечественником Михаилом Южным (11), либо с японцем Таро Даниэлем.
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