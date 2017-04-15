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https://sport.mail.ru/news/tennis/29439991/
15 апреля 2017, 15:56 | Теннис | Р-Спорт

Доминик Инглот и Мате Павич выиграли теннисный турнир в Марракеше в парном разряде

Британец Доминик Инглот и хорват Мате Павич стали победителями теннисного турнира в Марракеше (Марокко), призовой фонд которого превышает 480 тысяч евро, в парном разряде.

В субботнем финале Инглот и Павич нанесли поражение посеянному под вторым номером испанскому дуэту Марк Лопес/Марсель Гранольерс — 6:4, 2:6, 11:9. Встреча продолжалась 1 час 29 минут.

Для 31-летнего британца трофей стал седьмым в карьере в парном разряде, на счету 23-летнего Павича на один титул меньше.
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