Доминик Инглот и Мате Павич выиграли теннисный турнир в Марракеше в парном разряде
Британец Доминик Инглот и хорват Мате Павич стали победителями теннисного турнира в Марракеше (Марокко), призовой фонд которого превышает 480 тысяч евро, в парном разряде.
В субботнем финале Инглот и Павич нанесли поражение посеянному под вторым номером испанскому дуэту Марк Лопес/Марсель Гранольерс — 6:4, 2:6, 11:9. Встреча продолжалась 1 час 29 минут.
Для 31-летнего британца трофей стал седьмым в карьере в парном разряде, на счету 23-летнего Павича на один титул меньше.
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