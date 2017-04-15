Рублев уступил Берлоку в квалификации теннисного «Мастерса» в Монте-Карло
Россиянин Андрей Рублев проиграл аргентинцу Карлосу Берлоку в первом раунде квалификации теннисного турнира серии «Мастерс» в
Монте-Карло, призовой фонд которого превышает 4 миллиона евро.
Рублев в субботу уступил Берлоку со счетом 2:6, 3:6. Теннисисты провели на корте 1 час 24 минуты.
Следующим соперником аргентинца будет победитель матча Роберто Карбальес Баэна (Испания) — Раду Албот (Молдавия).
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