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https://sport.mail.ru/news/tennis/29439653/
15 апреля 2017, 15:08 | Теннис | Р-Спорт

Рублев уступил Берлоку в квалификации теннисного «Мастерса» в Монте-Карло

Россиянин Андрей Рублев проиграл аргентинцу Карлосу Берлоку в первом раунде квалификации теннисного турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло, призовой фонд которого превышает 4 миллиона евро.

Рублев в субботу уступил Берлоку со счетом 2:6, 3:6. Теннисисты провели на корте 1 час 24 минуты.

Следующим соперником аргентинца будет победитель матча Роберто Карбальес Баэна (Испания) — Раду Албот (Молдавия).
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