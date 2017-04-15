Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/29439462/
15 апреля 2017, 14:41 | Теннис | Р-Спорт

Донской проиграл Клижану в квалификации теннисного «Мастерса» в Монте-Карло

Россиянин Евгений Донской не смог пробиться через квалификацию в основную сетку теннисного турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло, призовой фонд которого превышает 4 миллиона евро.

В субботу Донской в первом раунде квалификации проиграл словаку Мартину Клижану со счетом 6:4, 6:7 (5:7), 2:6. Теннисисты провели на корте два часа.

Следующим соперником Клижана будет победитель матча Сергей Стаховский (Украина) — Душан Лайович (Сербия).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
14 апреля

Жулин посоветовал Тарасовой не поносить российских фигуристов

Норвежский лыжник: раньше я шутил про предложение Путина, а сейчас задумался

Балерина из Большого: откровенные фото любви фигуриста Жиганшина