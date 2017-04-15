Донской проиграл Клижану в квалификации теннисного «Мастерса» в Монте-Карло
Россиянин Евгений Донской не смог пробиться через квалификацию в основную сетку теннисного турнира серии «Мастерс» в
Монте-Карло, призовой фонд которого превышает 4 миллиона евро.
В субботу Донской в первом раунде квалификации проиграл словаку Мартину Клижану со счетом 6:4, 6:7 (5:7), 2:6. Теннисисты провели на корте два часа.
Следующим соперником Клижана будет победитель матча Сергей Стаховский (Украина) — Душан Лайович (Сербия).
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