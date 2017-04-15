Свен Гренефельд: Допинг — последнее, что бы я подумал о Шараповой
Тренер Марии Шараповой Свен Гренефельд рассказал британскому журналу Times, что, когда подопечная позвонила ему рассказать о положительной пробе на мельдоний, она была в шоке.
Россиянка была дисквалифицирована за употребление препарат, включенного в список запрещенных с 1 января 2016 года. Изначально ее наказание составило два года, но теннисистке удалось добиться в Спортивном арбитражном суде сокращения срока до 15 месяцев. Возвращение
«Когда Мария позвонила мне, чтобы прочитать письмо из ITF о ее положительной
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