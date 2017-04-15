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15 апреля 2017, 13:35 | Теннис | Спорт-Экспресс

Свен Гренефельд: Допинг — последнее, что бы я подумал о Шараповой

Тренер Марии Шараповой Свен Гренефельд рассказал британскому журналу Times, что, когда подопечная позвонила ему рассказать о положительной пробе на мельдоний, она была в шоке.

Россиянка была дисквалифицирована за употребление препарат, включенного в список запрещенных с 1 января 2016 года. Изначально ее наказание составило два года, но теннисистке удалось добиться в Спортивном арбитражном суде сокращения срока до 15 месяцев. Возвращение экс-первой ракетки мира должно состояться 26 апреля на турнире в Штутгарте.

«Когда Мария позвонила мне, чтобы прочитать письмо из ITF о ее положительной допинг-пробе, она, естественно, была в шоке, — сказал голландец. — К тому моменту я работал с ней два года, и это было последнее, что можно было представить в отношении Шараповой».
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