Мария Шарапова: Я отбыла наказание, неправильно продолжать меня критиковать

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В прошлом году теннисистка была отстранена на 2 года за употребление мельдония, но позже Спортивный арбитражный суд (CAS) в октябре сократил ее отстранение до 15 месяцев.