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15 апреля 2017, 11:50 | Теннис | Спорт-Экспресс

Мария Шарапова: Я отбыла наказание, неправильно продолжать меня критиковать

Российская теннисистка Мария Шарапова призвала не критиковать ее за допинговую дисквалификацию.

Российская теннисистка Мария <span class=error>Шарапова</span> призвала не критиковать ее за допинговую дисквалификацию. Увеличить
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В прошлом году теннисистка была отстранена на 2 года за употребление мельдония, но позже Спортивный арбитражный суд (CAS) в октябре сократил ее отстранение до 15 месяцев.

— Я отбыла наказание, — цитирует tennis.com Шарапову. — Есть ли какая-то причина продолжать меня наказывать? Я не вижу ее. Когда подробностей еще не было, каждый имел право удить. Сейчас, когда я прошла нейтральный Спортивный арбитражный суд, я говорю «стоп». Если меня продолжат критиковать, это неправильно.
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