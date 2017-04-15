Мария Шарапова: Я отбыла наказание, неправильно продолжать меня критиковать
Российская теннисистка Мария Шарапова призвала не критиковать ее за допинговую дисквалификацию.
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В прошлом году теннисистка была отстранена на 2 года за употребление мельдония, но позже Спортивный арбитражный суд (CAS) в октябре сократил ее отстранение до 15 месяцев.
— Я отбыла наказание, — цитирует tennis.com Шарапову. — Есть ли
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