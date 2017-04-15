Скьявоне не получит wild card на турнир в Риме
Чемпионка Roland Garros-2010 Франческа Скьявоне не получит wild card на турнир в Риме, даже в квалификацию.
36-летней итальянке, которая проводит свой последний сезон в профессиональном теннисе, было предложено принять участие в преквалификационном турнире, сообщает Tennis World. Специальные приглашения в основную сетку достанутся
Скьявоне, которая на данный момент занимает 168-е место в мировой классификации, никогда не выигрывала турнир в Риме, а ее лучшим результатом, показанным четырежды, является выход в четвертьфинал.
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