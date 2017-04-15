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https://sport.mail.ru/news/tennis/29437163/
15 апреля 2017, 10:32 | Теннис | Чемпионат.com

Маррей в первом матче Монте-Карло сыграет с Робредо или Мюллером

Состоялась жеребьёвка первого грунтового «Мастерса» в сезоне, который традиционно проходит в Монте-Карло.

На этом соревновании в тур вернётся первая ракетка мира, Энди Маррей, который пропустил «Мастерс» в Майами из-за травмы. Его первым соперником станет либо Томми Робредо, либо Жиль Мюллер.

Второй номер мировой классификации, Новак Джокович, стартует в Монте-Карло с матча либо против Жиля Симона, либо против Малека Жазири. Рафаэль Надаль в первом поединке встретится с кем-то из британцев — Кайлом Эдмундом или Даниэлем Эвансом.

Из россиян в основную сетку напрямую попали Даниил Медведев и Карен Хачанов, которые сыграют с Фелисьяно Лопесом и Николя Маю соответственно. Ещё четыре российских теннисиста — Евгений Донской, Андрей Рублёв, Андрей Кузнецов и Михаил Южный — принимают участие в квалификации. Кузнецов и Южный в финальном раунде отборочного турнира могут сыграть друг с другом.
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