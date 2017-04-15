Маррей в первом матче Монте-Карло сыграет с Робредо или Мюллером
Состоялась жеребьёвка первого грунтового «Мастерса» в сезоне, который традиционно проходит в
Монте-Карло.
На этом соревновании в тур вернётся первая ракетка мира, Энди Маррей, который пропустил «Мастерс» в Майами
Второй номер мировой классификации, Новак Джокович, стартует в
Из россиян в основную сетку напрямую попали Даниил Медведев и Карен Хачанов, которые сыграют с Фелисьяно Лопесом и Николя Маю соответственно. Ещё четыре российских теннисиста — Евгений Донской, Андрей Рублёв, Андрей Кузнецов и Михаил Южный — принимают участие в квалификации. Кузнецов и Южный в финальном раунде отборочного турнира могут сыграть друг с другом.
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