Маррей в первом матче Монте-Карло сыграет с Робредо или Мюллером

На этом соревновании в тур вернётся первая ракетка мира, Энди Маррей, который пропустил «Мастерс» в Майами из-за травмы. Его первым соперником станет либо Томми Робредо, либо Жиль Мюллер.



Второй номер мировой классификации, Новак Джокович, стартует в Монте-Карло с матча либо против Жиля Симона, либо против Малека Жазири. Рафаэль Надаль в первом поединке встретится с кем-то из британцев — Кайлом Эдмундом или Даниэлем Эвансом.



Из россиян в основную сетку напрямую попали Даниил Медведев и Карен Хачанов, которые сыграют с Фелисьяно Лопесом и Николя Маю соответственно. Ещё четыре российских теннисиста — Евгений Донской, Андрей Рублёв, Андрей Кузнецов и Михаил Южный — принимают участие в квалификации. Кузнецов и Южный в финальном раунде отборочного турнира могут сыграть друг с другом.