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https://sport.mail.ru/news/tennis/29437119/
15 апреля 2017, 10:29 | Теннис | Чемпионат.com

Сок одержал победу над Лопесом в четвертьфинале турнира в Хьюстоне

Американский теннисист Джек Сок (1) в ¼ финала турнира в Хьюстоне обыграл испанца Фелисьяно Лопеса (6) в трёхсетовом поединке со счётом 7:6, 1:6, 6:4.

Матч продолжался 2 часа 14 минут. Сок 5 раз подал навылет, совершил 6 двойных ошибок и выиграл 4 брейк пойнта из 14. Его соперник имеет 8 эйсов, 7 двойных ошибок и реализовал 5 из 8 брейк-пойнтов.

В полуфинале Сок сыграет с соотечественником Стивом Джонсоном (4), который на предыдущей стадии переиграл испанского спортсмена Фернандо Вердаско (5).
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