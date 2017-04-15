Сок одержал победу над Лопесом в четвертьфинале турнира в Хьюстоне
Американский теннисист Джек Сок (1) в ¼ финала турнира в Хьюстоне обыграл испанца Фелисьяно Лопеса (6) в трёхсетовом поединке со счётом 7:6, 1:6, 6:4.
Матч продолжался 2 часа 14 минут. Сок 5 раз подал навылет, совершил 6 двойных ошибок и выиграл 4 брейк пойнта из 14. Его соперник имеет 8 эйсов, 7 двойных ошибок и реализовал 5 из 8
В полуфинале Сок сыграет с соотечественником Стивом Джонсоном (4), который на предыдущей стадии переиграл испанского спортсмена Фернандо Вердаско (5).
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