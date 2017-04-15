Дель Потро подтвердил своё участие в турнире в Queen’s Club

28-летний дель Потро, который на данный момент занимает 35-е место в рейтинге, сыграет на турнире в пятый раз.



«Очень рад вернуться на турнир в Queen’s Club. Это отличный турнир, где болельщики всегда хорошо относились ко мне. У меня есть несколько особенных воспоминаний: полуфинал Уимблдона-2013, бронзовая медаль Олимпийских игр в Лондоне — 2012, матч Кубка Дэвиса в Шотландии в прошлом году. Ко мне относились по-доброму, даже когда я играл с Энди Марреем! Хочу показать свой лучший теннис на траве в Queen’s Club», — приводит слова дель Потро официальный сайт турнира.



Ранее на турнир заявились британец Энди Маррей, швейцарец Стэн Вавринка и испанец Рафаэль Надаль.



Турнир Queen’s Club пройдёт с 19 по 25 июня.