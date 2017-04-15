Дель Потро подтвердил своё участие в турнире в Queen’s Club
Аргентинец
Хуан-Мартин дель Потро примет участие в турнире Queen’s Club в Лондоне, который предшествует Уимблдону.
28-летний дель Потро, который на данный момент занимает 35-е место в рейтинге, сыграет на турнире в пятый раз.
«Очень рад вернуться на турнир в Queen’s Club. Это отличный турнир, где болельщики всегда хорошо относились ко мне. У меня есть несколько особенных воспоминаний: полуфинал Уимблдона-2013, бронзовая медаль Олимпийских игр в Лондоне — 2012, матч Кубка Дэвиса в Шотландии в прошлом году. Ко мне относились
Ранее на турнир заявились британец Энди Маррей, швейцарец Стэн Вавринка и испанец Рафаэль Надаль.
Турнир Queen’s Club пройдёт с 19 по 25 июня.
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