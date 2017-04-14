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https://sport.mail.ru/news/tennis/29436046/
14 апреля 2017, 23:18 | Теннис | GoTennis.ru

Лара Арруабаррена стала первой финалисткой турнира Claro Open Colsanitas

25-летняя испанка Лара Арруабаррена, находящаяся на 65-й позиции в мировой классификации, вышла в финал соревнований в Боготе, взяв верх над своей 20-летней соотечественницей Сарой Соррибес-Тормо, — 6/2, 4/6, 6/4.

За 2 часа 10 минут, проведённые на корте, Лара реализовала девять брейк-пойнтов и допустила шесть двойных ошибок, тогда как Сара, 93-я ракетка мира, сделала семь брейков и двенадцать раз ошиблась при подаче. Теперь счёт в личных противостояниях между соперницами стал равным — 1:1.

В финале турнира Claro Open Colsanitas Лара Арруабаррена всретится либо с итальянкой Франческой Скьявоне, либо со шведкой Йоханной Ларссон.
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