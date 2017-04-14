Лара Арруабаррена стала первой финалисткой турнира Claro Open Colsanitas

За 2 часа 10 минут, проведённые на корте, Лара реализовала девять брейк-пойнтов и допустила шесть двойных ошибок, тогда как Сара, 93-я ракетка мира, сделала семь брейков и двенадцать раз ошиблась при подаче. Теперь счёт в личных противостояниях между соперницами стал равным — 1:1.

В финале турнира Claro Open Colsanitas Лара Арруабаррена всретится либо с итальянкой Франческой Скьявоне, либо со шведкой Йоханной Ларссон.