Лара Арруабаррена стала первой финалисткой турнира Claro Open Colsanitas
25-летняя испанка Лара Арруабаррена, находящаяся на 65-й позиции в мировой классификации, вышла в финал соревнований в Боготе, взяв верх над своей 20-летней соотечественницей Сарой
Соррибес-Тормо, — 6/2, 4/6, 6/4.
За 2 часа 10 минут, проведённые на корте, Лара реализовала девять
В финале турнира Claro Open Colsanitas Лара Арруабаррена всретится либо с итальянкой Франческой Скьявоне, либо со шведкой Йоханной Ларссон.
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