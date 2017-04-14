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https://sport.mail.ru/news/tennis/29435665/
14 апреля 2017, 22:00 | Теннис | GoTennis.ru

Хромачёва и Стоянович покидают парные соревнования в Боготе

Российская теннисистка Ирина Хромачёваи её коллега из Сербии Нина Стоянович завершили выступление на парном турнире Claro Open Colsanitas, уступив со счётом 1/6, 6/3, 8:10 дуэту в составе парагвайки Вероники Сепеде Роиг и полячки Магды Линетт.

За 1 час 15 минут, проведённые на корте, Ирина и Нина сделали три эйса, три брейка и три двойные ошибки, тогда как их оппонентки реализовали четыре брейк-пойнта и дважды ошиблись на подаче. Прежде пары друг с другом не играли.

Таким образом, в финале парных соревнований в столице Колумбии Сепеде Роиг и Линетт сразятся с победительницами матча Каталина Пелла и Даниэла Сегель (Аргентина/Чили) — Беатрис Хаддад Майя и Надя Подорошка (Бразилия/Аргентина).
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