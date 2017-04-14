Состоялась жеребьёвка турнира АТР в Монте-Карло

Лидером посева стал британец Энди Маррей, который в своём дебютном поединке сразится или с люксембуржцем Жилем Мюллером, или с испанцем Томми Робредо.

Под вторым номером посеян серб Новак Джокович, который во втором круге соревнований встретится или с французом Жилем Симоном, или с Малеком Жазири из Туниса.

Стартовый оппонент третьего номера посева, швейцарца Стэна Вавринки, определится в матче между немцем Мишей Зверевым и чехом Иржи Веселы.

Наконец, четвёртая ракетка турнира, испанец Рафаэль Надаль, в своём первом матче скрестит ракетки с победителем встречи между британцами Кайлом Эдмундом и Дэнилом Эвансом.

Также в основной сетке соревнований сыграют россияне Даниил Медведев и Карен Хачанов. Первый начнёт выступление поединком против испанца Фелисиано Лопеса, а Карен — против француза Николя Маю.