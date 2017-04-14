Савиных и Лю стали чемпионками парных соревнований ITF в Китае
26-летняя российская теннисистка Валерия Савиных и её 27-летняя напарница
Цзин-Цзин Лю стали победительницами турнира серии ITF в парном разряде, который проходил в Наньнине (Китай). В решающем поединке Валерия и Цзин-Цзин нанесли поражение хозяйкам кортов Ао Гаи и Ханью Гуо, — 6/4, 6/4.
Первая встреча спортсменок длилась 1 час 11 минут. За это время
подавали навылет, реализовали три
Отметим, что общий призовой фонд этих соревнований в Наньине составлял $25,000.
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