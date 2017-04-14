Савиных и Лю стали чемпионками парных соревнований ITF в Китае

Первая встреча спортсменок длилась 1 час 11 минут. За это время российско-китайский дуэт сделал пять брейков и одну двойную ошибку, тогда как их оппонентки четыре раза

подавали навылет, реализовали три брейк-пойнта и тоже один раз ошиблись на подаче.

Отметим, что общий призовой фонд этих соревнований в Наньине составлял $25,000.