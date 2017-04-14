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https://sport.mail.ru/news/tennis/29435288/
14 апреля 2017, 21:04 | Теннис | GoTennis.ru

Савиных и Лю стали чемпионками парных соревнований ITF в Китае

26-летняя российская теннисистка Валерия Савиных и её 27-летняя напарница Цзин-Цзин Лю стали победительницами турнира серии ITF в парном разряде, который проходил в Наньнине (Китай). В решающем поединке Валерия и Цзин-Цзин нанесли поражение хозяйкам кортов Ао Гаи и Ханью Гуо, — 6/4, 6/4.

Первая встреча спортсменок длилась 1 час 11 минут. За это время российско-китайский дуэт сделал пять брейков и одну двойную ошибку, тогда как их оппонентки четыре раза
подавали навылет, реализовали три брейк-пойнта и тоже один раз ошиблись на подаче.

Отметим, что общий призовой фонд этих соревнований в Наньине составлял $25,000.
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