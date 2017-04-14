Стал известен предварительный список нововведений в «Кубке Дэвиса»

Так, среди новшеств есть: 1) проведение одиночных матчей в три сета (парные поединки остаются пятисетовыми); 2) в случае, если четвёртый матч будет решающим, играется три сета и длится не менее 90 минут, то пятый — отменяется; 3) для всех поединков (не считая финал) принимающая сторона должна предоставить тренировочный корт во вторник, а не в понедельник; 4) участники финального матча будут начинать следующий розыгрыш дома; 5) теннисисты могут пропустить официальный ужин и приветственную пресс-конференцию, однако обязательно должны будут присутствовать на жеребьёвке и пресс-конференции после неё.

Отметим, что за окончательный вариант документа со всеми нововведениями должны будут голосовать в августе этого года.