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https://sport.mail.ru/news/tennis/29434837/
14 апреля 2017, 20:35 | Теннис | БЕЛТА

Александра Саснович пробилась в полуфинал теннисного турнира в Швейцарии

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович стала полуфиналисткой турнира в швейцарском Биле (призовой фонд — 226 тыс. евро), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В поединке ¼ финала Александра <span class=error>Саснович</span> (108-е место в мировом рейтинге) обыграла итальянку <span class=error>Камилу</span> <span class=error>Джорджи</span> (98) в двух сетах — 6:4 6:4. Соперницей белоруски в матче за выход в финал будет эстонская теннисистка <span class=error>Анетт</span> Контавейт (99). Увеличить
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Сегодня в поединке ¼ финала Александра Саснович (108-е место в мировом рейтинге) обыграла итальянку Камилу Джорджи (98) в двух сетах — 6:4, 6:4. Соперницей белоруски в матче за выход в финал будет эстонская теннисистка Анетт Контавейт (99).

Еще одна белорусская теннисистка Вера Лапко (264) в полуфинале турнира в Стамбуле (призовой фонд — 60 тыс. евро) уступила чешке Петре Крейсовой (359) — 5:7, 4:6.

На турнире в американском Индиан Харбор Бич (призовой фонд — $80 тыс.) белоруска Ольга Говорцова (190) в четвертьфинале встретится с американской теннисисткой Мэдисон Бренгл (7).

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