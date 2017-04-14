Александра Саснович пробилась в полуфинал теннисного турнира в Швейцарии

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Сегодня в поединке ¼ финала Александра Саснович (108-е место в мировом рейтинге) обыграла итальянку Камилу Джорджи (98) в двух сетах — 6:4, 6:4. Соперницей белоруски в матче за выход в финал будет эстонская теннисистка Анетт Контавейт (99).

Еще одна белорусская теннисистка Вера Лапко (264) в полуфинале турнира в Стамбуле (призовой фонд — 60 тыс. евро) уступила чешке Петре Крейсовой (359) — 5:7, 4:6.

На турнире в американском Индиан Харбор Бич (призовой фонд — $80 тыс.) белоруска Ольга Говорцова (190) в четвертьфинале встретится с американской теннисисткой Мэдисон Бренгл (7).