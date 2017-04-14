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https://sport.mail.ru/news/tennis/29434709/
14 апреля 2017, 19:44 | Теннис | GoTennis.ru

Хингис и Бачински стали первыми финалистками парных соревнований в Биле

Швейцарский дуэт в составе Мартины Хингис и Тимеи Бачински вышел в финал турнир Ladies Open Biel Bienne в Биле, переиграв в матче ½ финала соревнований голландку Деми Шуурс и хозяйку кортов Ксению Нолл, — 5/7, 6/4, 10:3.

Первая встреча пар продолжалась 1 час 49 минут. За это время дуэты не выполнили ни одного эйса, но сделали по пять брейков. При этом Мартина и Тимеа допустили четыре двойные ошибки, а их оппонентки — всего одну.

Соперницы Хингис и Бачински по решающему матчу домашнего турнира определятся несколько позже.
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