Хингис и Бачински стали первыми финалистками парных соревнований в Биле

Первая встреча пар продолжалась 1 час 49 минут. За это время дуэты не выполнили ни одного эйса, но сделали по пять брейков. При этом Мартина и Тимеа допустили четыре двойные ошибки, а их оппонентки — всего одну.

Соперницы Хингис и Бачински по решающему матчу домашнего турнира определятся несколько позже.