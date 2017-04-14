Владелец турнира в Мадриде сообщил, что был против предоставления wild card Шараповой

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Оргкомитет престижного турнира в Мадриде (пройдет 6—13 мая ) с призовым фондом $5,5 млн предоставил россиянке wild card.

«Запросы на предоставление были отправлены организаторам турниров в Штутгарте, Мадриде, Риме и других городов, — сказал он. — В первую очередь они обратились ко мне, и я, как владелец турнира, высказался против. Но окончательное слово не за мной. Такие решения принимают оргкомитеты турниров, а не владельцы».

В начале марта 2016 года Шарапова призналась в употреблении запрещенного вещества мельдония. Международная федерация тенниса дисквалифицировала россиянку на два года, но Спортивный арбитражный суд в Лозанне сократил ее отстранение до 15 месяцев. Дисквалификация россиянки завершается 26 апреля 2017 года, она вернется на корт на турнире в Штутгарте, организаторы которого предоставили Шараповой «уайлд-кард». Также специальное приглашение россиянке предоставил руководители турнира в Риме. Обсуждается возможность предоставления wild card на Открытый чемпионат Франции, что вызвало недовольство у некоторых теннисистов.