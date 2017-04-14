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https://sport.mail.ru/news/tennis/29425713/
14 апреля 2017, 11:53 | Теннис | БЕЛТА

Саснович вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Швейцарии

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович вышла в четвертьфинал турнира в швейцарском Биле (призовой фонд — $226 тыс.), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В матче 1/8 финала Александра <span class=error>Саснович</span> занимающая 108-е место в мировом рейтинге победила швейцарскую теннисистку Викторию <span class=error>Голубич</span> (54-й номер рейтинга WTA) — 6:1 6:4. Увеличить
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В матче 1/8 финала Александра Саснович, занимающая 108-е место в мировом рейтинге, победила швейцарскую теннисистку Викторию Голубич (54-й номер рейтинга WTA) — 6:1, 6:4. Сегодня в поединке за выход в полуфинал Александра Саснович встретится с итальянкой Камилой Джорджи (98 ВТА).

На турнире в американском Индиан Харбор Бич (призовой фонд — $80 тыс.) белоруска Ольга Говорцова (190-й номер мирового рейтинга) также пробилась в ¼ финала, победив канадскую теннисистку Александру Возняк (310) — 6:3, 2:6, 7:5.

Еще одна белорусская теннисистка Вера Лапко (264) в полуфинале турнира в Стамбуле (призовой фонд — 60 тыс. евро) сыграет с чешкой Петрой Крейсовой (359).

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