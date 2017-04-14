Казахстанский теннисист дисквалифицирован на два года за мельдоний
Казахстанский теннисист Арсан Арашов отстранен на два года от соревнований за употребление мельдония, сообщает ТАСС со ссылкой на
пресс-службу Международной федерации тенниса (ITF).
Запрещенное вещество было обнаружено в
Арашов занимает 1729-е место в мировом рейтинге. Мельдоний был внесен в список запрещенных препаратов Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) с 1 января 2016 года.
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