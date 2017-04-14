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14 апреля 2017, 11:37 | Теннис | Sports.kz

Казахстанский теннисист дисквалифицирован на два года за мельдоний

Казахстанский теннисист Арсан Арашов отстранен на два года от соревнований за употребление мельдония, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международной федерации тенниса (ITF).

Запрещенное вещество было обнаружено в допинг-пробе 17-летнего теннисиста, которая была взята 9 июля 2016 года на турнире в Гандии (Испания). Арашов был временно отстранен от соревнований до 30 сентября 2016 года. Дисквалификация спортсмена завершится 29 сентября 2018 года. Сообщается, что независимый суд по просьбе Арашова в соответствии с программой анти-допинговых нарушений заслушал аргументы сторон (Арашова и ITF) и 10 апреля принял решение о дисквалификации спортсмена.

Арашов занимает 1729-е место в мировом рейтинге. Мельдоний был внесен в список запрещенных препаратов Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) с 1 января 2016 года.

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