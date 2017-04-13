Дияс вышла в четвертьфинал турнира ITF в Китае

Во втором раунде Зарина победила японскую теннисистку Мияби Инуэ (535-я в рейтинге WTA) в двух сетах, 6:4, 6:3.



В четвертьфинале Дияс сыграет с победителем матча, который состоится между японской теннисисткой Маи Минокоси и китаянкой Сыци Цао.