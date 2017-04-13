Дияс вышла в четвертьфинал турнира ITF в Китае
Зарина Дияс вышла в четвертьфинал турнира ITF Women’s в Китае (г. Наньнин) с призовым фондом $25 000, сообщается на сайте Федерации тенниса Казахстана.
Во втором раунде Зарина победила японскую теннисистку Мияби Инуэ (535-я в рейтинге WTA) в двух сетах, 6:4, 6:3.
В четвертьфинале Дияс сыграет с победителем матча, который состоится между японской теннисисткой Маи Минокоси и китаянкой Сыци Цао.
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