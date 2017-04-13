Жюстин Энен: Возвращение Марии после дисквалификации - смелый поступок с её стороны

«В такой ситуации нужно быть очень деликатными. Организаторы турниров стараются приглашать известных спортсменок, ориентируясь на их прошлые достижения. Лично для меня допинг совершенно неприемлем. Возвращение Марии после дисквалификации — смелый поступок с её стороны. Давайте оставим обществу оценивать, что правильно, а что — нет», — приводит слова Энен We Love Tennis.