Жюстин Энен: Возвращение Марии после дисквалификации — смелый поступок с её стороны
Экс-первая ракетка мира, бельгийка Жюстин Энен, прокомментировала решение организаторов турниров в Штутгарте, Мадриде и Риме предоставить wild card россиянке Марии Шараповой.
«В такой ситуации нужно быть очень деликатными. Организаторы турниров стараются приглашать известных спортсменок, ориентируясь на их прошлые достижения. Лично для меня допинг совершенно неприемлем. Возвращение Марии после дисквалификации — смелый поступок с её стороны. Давайте оставим обществу оценивать, что правильно, а что — нет», — приводит слова Энен We Love Tennis.
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