Богота. Хромачёва и Стоянович стали полуфиналистками парного турнира

За 1 час 4 минуты матча Хромачёва и Стоянович сделали два эйса, дважды ошиблись при подаче и реализовали пять брейк-пойнтов, а их оппонентки один раз подали навылет, допустили три двойные ошибки и сделали два брейка.

В полуфинале парных соревнований Claro Open Colsanitas Хромачёвой и Стоянович предстоит встреча либо с парагвайкой Вероникой Сепеде Роиг и полькой Магдой Линетт, либо с немкой Николой Гойер и швейцаркой Конни Перрин, либо с испанкой Ларой Арруабарреной и колумбийкой Марианой Дуке-Марино.