Богота. Хромачёва и Стоянович стали полуфиналистками парного турнира
Россиянка Ирина Хромачёва и сербка Нина Стоянович нанесли поражение россиянке Нателе Дзаламидзе и немке Татьяне Мариа со счётом 6/4, 6/3 в четвертьфинале парного турнира в Боготе.
За 1 час 4 минуты матча Хромачёва и Стоянович сделали два эйса, дважды ошиблись при подаче и реализовали пять
В полуфинале парных соревнований Claro Open Colsanitas Хромачёвой и Стоянович предстоит встреча либо с парагвайкой Вероникой Сепеде Роиг и полькой Магдой Линетт, либо с немкой Николой Гойер и швейцаркой Конни Перрин, либо с испанкой Ларой Арруабарреной и колумбийкой Марианой
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