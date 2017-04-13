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https://sport.mail.ru/news/tennis/29422440/
13 апреля 2017, 21:54 | Теннис | GoTennis.ru

Богота. Хромачёва и Стоянович стали полуфиналистками парного турнира

Россиянка Ирина Хромачёва и сербка Нина Стоянович нанесли поражение россиянке Нателе Дзаламидзе и немке Татьяне Мариа со счётом 6/4, 6/3 в четвертьфинале парного турнира в Боготе.

За 1 час 4 минуты матча Хромачёва и Стоянович сделали два эйса, дважды ошиблись при подаче и реализовали пять брейк-пойнтов, а их оппонентки один раз подали навылет, допустили три двойные ошибки и сделали два брейка.

В полуфинале парных соревнований Claro Open Colsanitas Хромачёвой и Стоянович предстоит встреча либо с парагвайкой Вероникой Сепеде Роиг и полькой Магдой Линетт, либо с немкой Николой Гойер и швейцаркой Конни Перрин, либо с испанкой Ларой Арруабарреной и колумбийкой Марианой Дуке-Марино.
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