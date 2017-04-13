Рафаэль Надаль: Был бы счастлив вновь завоевать трофей в Монте-Карло

«Когда возвращается в места, где ранее добивался больших успехов, это дарит тебе множество положительных эмоций. Я был бы счастлив вновь завоевать трофей в Монте-Карло. Если мне предоставится такая возможность, я обязательно ей воспользуюсь. Если говорить о «Ролан Гаррос», то думаю, у меня будет шанс, если я сыграю хорошо.

В этом сезоне мне удаётся показывать стабильную игру, так что пока всё складывается прекрасно, — приводит слова Надаля IB3 TV.