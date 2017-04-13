Рафаэль Надаль: Был бы счастлив вновь завоевать трофей в Монте-Карло
Испанец Рафаэль Надаль поделился ожиданиями от своего выступления во время грунтового сезона.
«Когда возвращается в места, где ранее добивался больших успехов, это дарит тебе множество положительных эмоций. Я был бы счастлив вновь завоевать трофей в
В этом сезоне мне удаётся показывать стабильную игру, так что пока всё складывается прекрасно, — приводит слова Надаля IB3 TV.
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