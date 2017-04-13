Автобиография Шараповой будет называться «Unstoppable»

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Книга выйдет на английском языке 12 сентября и уже доступна для предзаказа.

В апреле истекает дисквалификация Шараповой, наложенная в январе 2016 года за употребление мельдония.