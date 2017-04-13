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13 апреля 2017, 20:24 | Теннис | Спорт-Экспресс

Автобиография Шараповой будет называться «Unstoppable»

Стало известно название автобиографии российской теннисистки Марии Шараповой. Книга будет называться «Unstoppable» («неудержимая») с подзаголовком «My Life so far» («моя жизнь до сегодняшнего дня»).

Стало известно название автобиографии российской теннисистки Марии <span class=error>Шараповой</span>. Увеличить
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© Reuters

Книга выйдет на английском языке 12 сентября и уже доступна для предзаказа.

В апреле истекает дисквалификация Шараповой, наложенная в январе 2016 года за употребление мельдония.
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