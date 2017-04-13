Барбора Стрыкова взяла верх над Кариной Виттхёфт на турнире в Биле
31-летняя чешка Барбора Стрыкова, занимающая 18-е место в рейтинге WTA, стала участницей ¼ финала соревнований Ladies Open Biel Bienne в Швейцарии, одолев 69-ю ракетку мира, 22-летнюю немку Карину Виттхёфт, — 6/2, 7/6 (6).
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Матч длился 1 час 59 минут. За это время Барбора записала в свой актив четыре эйса и одну двойную ошибку, реализовав три
В борьбе за выход в полуфинал турнира в Биле Стрыкова померится силами с немкой Юлией Гёргес, которая ранее нанесла поражение француженке Осеан Додин.
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