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https://sport.mail.ru/news/tennis/29418591/
13 апреля 2017, 15:53 | Теннис | GoTennis.ru

Барбора Стрыкова взяла верх над Кариной Виттхёфт на турнире в Биле

31-летняя чешка Барбора Стрыкова, занимающая 18-е место в рейтинге WTA, стала участницей ¼ финала соревнований Ladies Open Biel Bienne в Швейцарии, одолев 69-ю ракетку мира, 22-летнюю немку Карину Виттхёфт, — 6/2, 7/6 (6).

31-летняя чешка <span class=error>Барбора</span> <span class=error>Стрыкова</span> занимающая 18-е место в рейтинге WTA стала участницей ¼ финала соревнований Ladies <span class=error>Open</span> <span class=error>Biel</span> Bienne в Швейцарии одолев 69-ю ракетку мира 22-летнюю немку Карину Виттхёфт — 6/2 7/6 (6). Увеличить
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Матч длился 1 час 59 минут. За это время Барбора записала в свой актив четыре эйса и одну двойную ошибку, реализовав три брейк-пойнта. Карина сделала один брейк и допустила две ошибки при подаче. Теперь счёт в личных встречах между спортсменками стал равным — 1:1.

В борьбе за выход в полуфинал турнира в Биле Стрыкова померится силами с немкой Юлией Гёргес, которая ранее нанесла поражение француженке Осеан Додин.
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23-летняя немецкая теннисистка Анника Бек, занимающая 60-е место в рейтинге WTA, завершила борьбу на турнире в Биле, проиграв со счётом 1/6, 3/6 233-й ракетке мира, 17-летней чешке Маркете Вондроушовой.
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