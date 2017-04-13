Барбора Стрыкова взяла верх над Кариной Виттхёфт на турнире в Биле

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Матч длился 1 час 59 минут. За это время Барбора записала в свой актив четыре эйса и одну двойную ошибку, реализовав три брейк-пойнта. Карина сделала один брейк и допустила две ошибки при подаче. Теперь счёт в личных встречах между спортсменками стал равным — 1:1.

В борьбе за выход в полуфинал турнира в Биле Стрыкова померится силами с немкой Юлией Гёргес, которая ранее нанесла поражение француженке Осеан Додин.