Grand Prix Hassan II. Миша Зверев потерпел поражение от Иржи Веселы
29-летний немецкий теннисист Миша Зверев, находящийся на 33-й строчке в мировой классификации, покидает турнир в Марракеше, уступив со счётом 4/6, 4/6 23-летнему чеху Иржи Веселы, занимающему 53-е место в рейтинге АТР.
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Первая встреча соперников длилась 1 час 37 минут. За это время Миша сделал три эйса, один брейк и две двойные ошибки, тогда как Иржи выполнил один эйс, реализовал три
Следующим соперником представителя Чехии на соревнованиях Grand Prix Hassan II в Марокко станет победитель матча Паоло Лоренци (Италия) — Джанлуиджи Квинци (Италия).
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