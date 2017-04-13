Grand Prix Hassan II. Миша Зверев потерпел поражение от Иржи Веселы

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Первая встреча соперников длилась 1 час 37 минут. За это время Миша сделал три эйса, один брейк и две двойные ошибки, тогда как Иржи выполнил один эйс, реализовал три брейк-пойнта и один раз ошибся на подаче.

Следующим соперником представителя Чехии на соревнованиях Grand Prix Hassan II в Марокко станет победитель матча Паоло Лоренци (Италия) — Джанлуиджи Квинци (Италия).