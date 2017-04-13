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https://sport.mail.ru/news/tennis/29417872/
13 апреля 2017, 15:09 | Теннис | GoTennis.ru

Grand Prix Hassan II. Миша Зверев потерпел поражение от Иржи Веселы

29-летний немецкий теннисист Миша Зверев, находящийся на 33-й строчке в мировой классификации, покидает турнир в Марракеше, уступив со счётом 4/6, 4/6 23-летнему чеху Иржи Веселы, занимающему 53-е место в рейтинге АТР.

29-летний немецкий теннисист Миша <span class=error>Зверев</span> находящийся на 33-й строчке в мировой классификации покидает турнир в Марракеше уступив со счётом 4/6 4/6 23-летнему чеху <span class=error>Иржи</span> Веселы занимающему 53-е место в рейтинге <span class=error>АТР</span>. Увеличить
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Первая встреча соперников длилась 1 час 37 минут. За это время Миша сделал три эйса, один брейк и две двойные ошибки, тогда как Иржи выполнил один эйс, реализовал три брейк-пойнта и один раз ошибся на подаче.

Следующим соперником представителя Чехии на соревнованиях Grand Prix Hassan II в Марокко станет победитель матча Паоло Лоренци (Италия) — Джанлуиджи Квинци (Италия).
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